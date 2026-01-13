Millonarios: revelan detalle en el contrato de Hernán Torres y el DT anhelado

El contrato de Hernán Torres con Millonarios tendría una novedad importante de cara a la temporada 2026, según se conoció en las últimas horas desde una fuente cercana al entorno del club embajador.

La información fue revelada por el periodista Guillermo Arango en el 'La FM Más Fútbol' del lunes 12 de enero, en donde se entregaron detalles sobre la duración real del vínculo del entrenador antioqueño.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hernán Torres con Millonarios?

Contrario a lo que se había comentado inicialmente, Hernán Torres no tendría contrato hasta diciembre de 2026, sino únicamente hasta junio, es decir, hasta el cierre del primer semestre.

La intención de la dirigencia con este acuerdo a corto plazo sería realizar un análisis detallado del rendimiento deportivo del equipo durante el primer semestre, antes de tomar una decisión definitiva sobre una eventual extensión contractual.

De esta manera, el futuro de Torres en el banquillo azul quedaría sujeto a los resultados y al funcionamiento colectivo del equipo en competencias oficiales durante la primera mitad del año.

Arango también señaló que la llegada de Hernán Torres a Millonarios, a mediados del segundo semestre de 2025 en reemplazo de David González, estuvo impulsada en buena medida por Gustavo Serpa, accionista del club.

Según la versión entregada, Serpa siempre ha tenido a Torres como una de sus principales opciones para dirigir al equipo y fue clave para que se concretara su arribo.

Pablo Repetto, el técnico que siempre quiso Millonarios

Sin embargo, se conoció que el técnico que realmente pretendía la junta directiva de Millonarios era el uruguayo Pablo Repetto, quien terminó tomando otro rumbo en su carrera.

Finalmente, Repetto firmó contrato con Independiente Santa Fe, dejando el camino libre para que Hernán Torres asumiera el proyecto deportivo del conjunto embajador.