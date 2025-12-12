Andrés Gómez elogiado en Brasil: "Su mejor actuación desde que llegó"

Andrés Gómez necesitaba una noche así. En un Vasco da Gama que pelea cada pelota como si fuera final, el extremo colombiano apareció justo cuando más lo necesitaban. Su actuación en la semifinal de ida de la Copa de Brasil no solo cambió el rumbo del partido, sino que desató elogios del propio Fernando Diniz y de los medios brasileños. ¿El mejor partido desde que llegó al brasileirao? Para muchos, no hay discusión.

Diniz lo elogió sin rodeos: “No se trata solo de enviar centros, sino de cómo se hacen”

El gol del triunfo llegó en el minuto final, pero el aporte de Gómez empezó mucho antes. Fernando Diniz detalló cómo el colombiano se transformó en la solución táctica del partido. En el primer tiempo, el equipo insistió por el centro sin claridad, mientras Gómez se movía demasiado por dentro.

Para la segunda parte, el DT decidió modificarlo todo.

“Gómez jugaba más por el centro y le abrimos. No se trata solo de enviar centros, sino de cómo se hacen”, explicó Diniz.

La jugada que cambió el partido lo confirma, Gómez recibe la pelota abierto, levanta la cabeza antes de controlar y ya había visto a Vegetti entrando al área. El centro, preciso, tenso y al segundo palo, terminó en el 2-1 que permite a Vasco ir al Maracaná con ventaja.

Diniz, además, resaltó algo que para él es diferencial:

“Tiene una gran capacidad de decisión. Es difícil de marcar, más cuando el rival ya viene desgastado”.

Gómez sumó así su sexta asistencia en 18 partidos, un número que confirma su crecimiento en Brasil, donde ya encontró la continuidad que tanto necesitaba.

La prensa brasileña lo avala: “Su mejor actuación desde que llegó a Vasco”

El otro gran aval vino de los medios. Globo Esporte calificó a Gómez con 8.5, la nota más alta junto a la de Rayan, y no escatimó elogios:

“Tuvo su mejor actuación desde que llegó. Usó su velocidad para generar peligro, ayudó en defensa y asistió con un centro perfecto a Vegetti. ¡Gran partido!”

También destacaron su capacidad para desbordar, su inteligencia para esperar el momento del pase y su compromiso defensivo. Incluso en la jugada del remate de Serna, donde no logró bloquear, resaltaron que el colombiano estuvo siempre activo en ambas áreas.

Su rendimiento no solo impulsa a Vasco, sino que también vuelve a poner su nombre en la órbita de la Selección Colombia, donde sigue buscando un lugar entre los 26 para el Mundial.

Una noche que puede cambiar su futuro

Lo vivido ante Fluminense marca un antes y un después para Andrés Gómez.

En Brasil encontró minutos, confianza y un entrenador que sabe potenciarlo. Con seis meses más de préstamo, su objetivo ahora es claro, convencer a Vasco de ejercer la opción de compra y demostrar que sí tiene nivel de élite.

A este ritmo, y con noches como la que acaba de firmar en la Copa de Brasil, el sueño del Mundial ya no parece una ilusión distante… sino un camino abierto.