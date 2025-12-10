Flamengo impone condiciones: la cifra que piden al Marsella por Carrascal

Olympique de Marsella ha comenzado a mover sus fichas de cara al próximo mercado de invierno, y uno de los nombres que más fuerza ha tomado en su agenda es el del colombiano Jorge Carrascal, actual jugador del Flamengo.

El volante creativo, que viene brillando en el fútbol brasileño, ha despertado el interés del técnico italiano Roberto De Zerbi, quien considera al cartagenero como una incorporación clave para potenciar el proyecto deportivo del club francés en la segunda parte de la temporada.

Durante los últimos meses, el mediocampista cafetero se ha consolidado como una de las grandes figuras del Mengão, aportando desequilibrio, talento y una madurez futbolística que lo han convertido en protagonista en los títulos más recientes del equipo: la Copa Libertadores y el Brasileirão.

Su evolución en la estructura táctica del conjunto carioca no ha pasado desapercibida en Europa, especialmente para un Marsella que busca jugadores capaces de marcar diferencias de inmediato.

En el entorno del club galo se habla de que De Zerbi ve en Carrascal un perfil ideal para añadir creatividad y dinámica en la zona ofensiva. Su capacidad para romper líneas, su cambio de ritmo y su facilidad para asociarse lo convierten en una pieza atractiva para un Marsella que quiere volver a competir de lleno en la Ligue 1 y en los torneos continentales.

Por esa razón, desde Francia se rumora que la institución estaría dispuesta a presentar una oferta importante con tal de quedarse con los derechos del jugador de la Selección Colombia.

No obstante, la intención del Olympique de Marsella podría enfrentarse a un obstáculo considerable. Desde Brasil, diversas fuentes cercanas al Flamengo han señalado que la salida del mediocampista no será sencilla.

El equipo carioca considera a Carrascal un jugador estratégico dentro del plantel, por lo que no vería con buenos ojos desprenderse de él en pleno curso deportivo. Además, el “Fla” habría fijado un precio de venta cercano a los 20 millones de euros, una cifra que eleva notablemente la dificultad de cualquier negociación.

Este monto refleja no solo el impacto del jugador en el terreno de juego, sino también la proyección que la dirigencia brasileña percibe en él. Jorge Carrascal, a sus 26 años, se encuentra en un momento de madurez y rendimiento alto, lo que podría llevar a Flamengo a mantener una postura firme a menos que llegue una propuesta que realmente los convenza de dejar partir a uno de sus valores más destacados.

La situación podría volverse aún más interesante con la inminente disputa de la Copa Intercontinental, torneo en el que Flamengo espera contar con un Carrascal inspirado. Su participación en este certamen podría influir directamente en su cotización. Un desempeño sobresaliente no solo aumentaría la atención de otros clubes europeos, sino que elevaría aún más su valoración, complicando las pretensiones del conjunto marsellés.

A pesar de las trabas económicas y contractuales, el interés del Marsella es genuino y firme. La llegada de un jugador con el talento del colombiano sería un golpe de autoridad en el mercado de invierno y una señal clara de las ambiciones del equipo francés. Por ahora, todo dependerá de la disposición del Flamengo y de la capacidad del Marsella para acercarse a las exigencias del club carioca.

Lo cierto es que el nombre de Jorge Carrascal volverá a ser protagonista en las próximas semanas, ya sea por su impacto en la Copa Intercontinental o por el interés creciente de un Marsella decidido a apostar fuerte por su fichaje.