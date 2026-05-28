El portero Andrés Mosquera Marmolejo fue una de las grandes figuras de Independiente Santa Fe en la victoria 0-1 sobre Peñarol en Montevideo, resultado que le permitió al conjunto cardenal asegurar un lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana, aunque no alcanzó para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El arquero santafereño habló tras el compromiso y reconoció que, pese a la alegría por el triunfo como visitante, en el grupo quedó un sabor amargo por no conseguir el objetivo principal de continuar en la Libertadores.

“Bueno, importante para nosotros. No se nos dio el otro resultado que queríamos para continuar en la Copa Libertadores, pero bueno, ganar siempre va a ser importante y bueno, ahorita enfocarnos es lo que va a hacer la Sudamericana”, aseguró Marmolejo al finalizar el encuentro.

Marmolejo habló tras la clasificación a Sudamericana: “El golpe del fin de semana fue duro”

Santa Fe llegaba golpeado anímicamente después de la dura eliminación sufrida el fin de semana anterior en las semifinales del fútbol colombiano, cuando cayó por penaltis frente a Junior. Sin embargo, el equipo mostró carácter en territorio uruguayo y logró levantarse en un escenario complicado.

El guardameta destacó precisamente la reacción emocional del plantel luego de la frustración vivida en la Liga BetPlay. “Así es, todo motiva. El golpe que recibimos el fin de semana fue duro. Queríamos estar en la final de la liga colombiana, no se logró, pero con la mentalidad, con el esfuerzo, con las ganas que le pusimos acá, lo sacamos adelante en una plaza difícil con un gran rival”, afirmó.

Durante el partido, Marmolejo volvió a responder con seguridad en momentos clave, especialmente en la segunda parte, cuando Peñarol adelantó líneas y buscó el empate con insistencia. El arquero fue determinante para sostener la ventaja conseguida con el gol de Alexis Zapata.

Al ser consultado sobre las claves de la victoria en Montevideo, el portero resaltó la actitud del grupo y el componente espiritual dentro del camerino cardenal. “Por el deseo del garante que le ponemos. Somos un equipo muy creyente, siempre vamos de la mano de Dios donde vamos y bueno, aquí está el resultado”, concluyó.