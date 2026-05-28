¡Noche dramática de Libertadores! Santa Fe resistió en Montevideo y derrotó a Peñarol

Independiente Santa Fe consiguió una victoria heroica en Montevideo y mantuvo vivo el sueño continental tras derrotar 1-0 a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Pablo Repetto entendió desde el inicio la obligación de ganar y golpeó temprano en el compromiso. Apenas al minuto 13, Alexis Zapata apareció dentro del área para definir con pierna izquierda luego de una asistencia de Nahuel Bustos y marcar el único gol de la noche.

Santa Fe jugará copa Sudamericana

La anotación le permitió al cuadro cardenal jugar con mayor tranquilidad, aunque el resto del partido estuvo marcado por la presión constante del conjunto uruguayo, que adelantó líneas y buscó el empate por diferentes vías.

Peñarol intentó reaccionar rápidamente con Matías Arezo, Nicolás Fernández y Leandro Umpiérrez, pero se encontró con una defensa sólida liderada por Emmanuel Olivera y Víctor Moreno, además de un Andrés Mosquera Marmolejo seguro bajo los tres palos.

Santa Fe también tuvo dificultades físicas durante el encuentro. Alexis Zapata tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión y posteriormente Mateo Puerta también salió golpeado, obligando a Repetto a mover el banco con los ingresos de Luis Palacios, Yílmar Velásquez, Jáder Obrian e Iván Scarpeta.

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En la segunda mitad, el cuadro uruguayo adelantó todavía más sus líneas y llenó de centros el área cardenal. Abel Hernández tuvo una de las opciones más claras con un cabezazo que pasó muy cerca del palo izquierdo, mientras que Emanuel Gularte exigió a Marmolejo con un potente remate de cabeza en los minutos finales.

Santa Fe respondió con inteligencia y sacrificio. Luis Palacios estuvo cerca de ampliar la ventaja con dos aproximaciones peligrosas, incluida una acción dentro del área que terminó desviada por la defensa rival.

La victoria no fue suficiente para Santa Fe

El conjunto cardenal necesitaba ganar en Uruguay y esperar una ayuda de Corinthians frente a Platense para poder avanzar de manera directa. Aunque Santa Fe hizo su trabajo gracias al gol de Alexis Zapata, el resultado entre brasileños y argentinos dejó al equipo bogotano en la tercera posición del Grupo E con ocho puntos.

Corinthians terminó líder con 11 unidades, mientras que Platense aseguró el segundo lugar con 10 puntos. Santa Fe cerró su participación con dos victorias, dos empates y dos derrotas, quedando a solo dos puntos de la clasificación a la siguiente ronda de la Libertadores.

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A pesar de no conseguir el gran objetivo, el equipo dirigido por Pablo Repetto seguirá compitiendo internacionalmente, ya que obtuvo el cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana. Allí enfrentará a uno de los equipos que finalice segundo en la fase de grupos de ese torneo para buscar un lugar en los octavos de final.