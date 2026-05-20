La eliminación del América de Cali en la Liga dejó una profunda herida en los hinchas, que ven como el equipo ha perdido la fuerza que tuvo en la mitad del campeonato. Las instancias decisivas han sido punto de quiebre para los escarlatas. Tras el empate contra Tigre, una pregunta sobre el contexto y el ambiente en el vestuario se robaron los foco hacia la respuesta de Tomás Ángel.

Tomás Ángel espera clasificar a octavos de Sudamericana: "un punto valioso y ganando contra Macará estamos adentro”

El jugador que rápidamente se ha metido en las formaciones iniciales, comenzó diciendo que aún hay oportunidades para la clasificación a la próxima ronda sin necesidad de pasar por el mata mata contra los equipos de la Libertadores: “Como siempre lo he dicho a donde voy, de la manera más profesional que me define a mí. Bueno, era un gol importante, nos llevamos un punto, yo creo que como ya lo ha dicho el profe, ganando con Macará, no pasa nada si ellos ganan, clasificamos de primero”.

El plantel, encabezado por David González, no se permite una eliminación del torneo internacional, la hinchada dejó ver su inconformidad por la manera en la que quedaron eliminados de Liga, goleados 4-0 contra Santa Fe: “Todos sabíamos que había que igualarnos en actitud, en ganas. Y ya hay ahí de mirar a ver que nos cayera el gol y bueno, como te digo, rescatamos un punto, un punto valioso y ganando contra Macará estamos adentro”.

Sobre el desempeño del equipo agregó: “Llegó el gol y obviamente se abrió el partido, se abrió el partido porque ellos necesitaban ganar. Pero como te digo, tuvimos oportunidades en el primer tiempo, desde el minuto uno lo competimos y sabíamos que igual igualándolos se nos tenía que dar por lo menos el gol, el empate y bueno, buscamos siempre hasta el final”.

Tomás Ángel desmintió interna en el América de Cali: ¿por qué lo dijo?

En la zona mixta, el medio América en la Red, le lanzó una pregunta que evidenció el candente ambiente que se vive en el equipo: "Además, se ve que se ve que el ambiente no está tan bueno entre ustedes, ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?".

El jugador del América fue tajante en su respuesta: "No, estamos bien, estamos muy unidos. Como te digo, fue una semana difícil, pero el equipo cogió esa fuerza y estamos todos unidos, todos unidos, eso sí, te lo garantizo. Y bueno, hoy se vio, hoy competimos como un equipo".

El jugador que llegó como refuerzo para este semestre habló de la situación con el juez al momento de anotar: "Pues vi que el árbitro no estaba, no lo iba a pitar y me pegué a gritarle y bueno, se algo sirvió el gol y bueno, ahí ya la emoción”.

Por último dejó un mensaje para la hinchada: "queríamos ganar, que sé y que entendemos la frustración de ellos, pero que estén ahí con nosotros, que ganándole a Macará pasamos de primero”.