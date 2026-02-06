Anuncian nuevo formato de las Eliminatorias para el Mundial de 2030

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol presentó este viernes 6 de febrero el nuevo formato que tendrán las Eliminatorias para la Copa del Mundo de 2030.

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe podrán tener hasta siete representantes en el certamen que se disputará en Marruecos, España y Portugal, aunque también se jugarán partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Nuevo formato de la Eliminatoria en Concacaf

El torneo clasificatorio de la Concacaf a la Copa del Mundo de 2030 tendrá la participación de 35 selecciones, dará inicio en septiembre de 2027 y contará con tres rondas y un play in.

En la primera ronda, que se será de eliminación directa en partidos de ida y vuelta, se jugará con 22 selecciones que estén ubicados en los puestos 14 al 35 del ranking FIFA.

Los equipos participantes serán emparejados en 11 llaves, con el orden del mejor clasificado enfrentará al peor ubicado en el escalafón FIFA.

El ganador de cada llave clasificará a la segundo ronda.

La segunda fase, conformada por 24 equipos, será en formato de grupos y dará inicio en la ventana FIFA de septiembre y octubre de 2027.

Los grupos estarán integrados por las 11 selecciones ganadoras de la primera ronda y las 13 con mejor posición en el ranking FIFA.

Los 24 equipos participantes se dividirán en seis grupos de cuatro y estos jugarán en formato todos contra todos en duelos de ida y vuelta.

El primero y segundo de cada zona avanzará a la fase final.

La tercera ronda la disputarán 12 selecciones, que serán divididos en tres grupos de cuatro cada uno.

Cada selección enfrentará a los demás equipos del grupo en duelos de ida y vuelta para completar seis compromisos.

Los ganadores de cada zona y los segundos clasificarán de manera directa a la Copa del Mundo de 2030. Los dos mejores terceros jugarán un play in (repechaje) para obtener un lugar en el repechaje internacional.