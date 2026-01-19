Venezuela jugará nuevo torneo: FIFA confirmó sus rivales

Inició el 2026 y este será uno de los años con mayor expectativa deportiva por las distintas competencias futbolísticas que se llevarán a cabo a lo largo de la temporada, incluyendo la respectiva realización de la Copa Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, la FIFA quiere seguir potenciando este deporte y como proyecto a largo plazo para fortalecerlo, aumentar el nivel y participación de las selecciones, decidió organizar el torneo FIFA Series 2026 en donde tendrá participación la Selección de Venezuela junto a otros 48 equipos.

Lea también Marruecos denunciará ante FIFA la final de la Copa Africana ante Senegal

FIFA confirmó rivales de Venezuela

Esta iniciativa de la FIFA busca expandir las oportunidades para selecciones nacionales que normalmente no tienen acceso regular a encuentros internacionales de alto nivel, tal como ocurrió precisamente con la escuadra venezolana para el presente año tras no ganarse un cupo a la Copa Mundial 2026 tras quedarse afuera en las eliminatorias sudamericanas.

Esta competencia se llevaría a cabo durante el periodo internacional de marzo y abril de 2026 con la presencia de 48 selecciones repartidas en doce grupos de cuatro equipos. Los países anfitriones seleccionados para albergar los distintos grupos masculino y femenino abarcan múltiples continentes, con sedes previstas en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Mauricio, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán.

Lea también Roger Martínez anotó triplete y busca cupo al Mundial con Colombia

El formato de la competencia está diseñado para ofrecer encuentros amistosos competitivos que, aunque no sumen puntos en clasificaciones oficiales, sí aportan experiencia valiosa a las selecciones participantes, tal como lo será Venezuela, la cual fue ubicada en el Grupo del anfitrión, Uzbekistán, y se terminaría enfrentando a:

Uzbekistán (AFC)

Gabón

Trinidad y Tobago

Uzbekistán (anfitrión)

Venezuela

En otras noticias: Millonarios hizo lo justo en sus partidos con Boca y River Plate





FIFA también hará torneo femenino

Una de las características más destacadas de esta edición es la inclusión de un torneo femenino, un paso significativo hacia la igualdad de oportunidades en el deporte. Por primera vez, selecciones nacionales femeninas de distintas confederaciones tendrán su propio espacio competitivo dentro de la FIFA Series, con partidos programados en países anfitriones como Brasil, Costa de Marfil y Tailandia.