Argentina tendría sorpresa en la convocatoria a 50 días del Mundial

Oficialmente faltan 50 días para que comience una nueva edición de la Copa Mundial, la cual tendrá un formato completamente diferente, más selecciones participantes, el "último baile" de varias estrellas del fútbol mundial, pero también la primera oportunidad de varios jugadores para disputar su primer Mundial.

La Selección de Argentina es una de las que claramente hay que seguir de cerca, ya que llega como la vigente campeona, pero también porque será el último Mundial de Lionel Messi y el primero de jóvenes estrellas como Máximo Perrone, quien alcanzaría a entrar en la lista de Lionel Scaloni.

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Scaloni le daría a Perrone la oportunidad de jugar su primer Mundial

La posible convocatoria de Máximo Perrone a la Selección Argentina para el Mundial 2026 se ha convertido en una de las historias más llamativas dentro del proceso de renovación del equipo que lidera el técnico Lionel Scaloni.

A sus 23 años, Perrone vive una temporada de ensueño en el fútbol de Europa con el Como de Italia, donde se ha consolidado como titular y pieza clave en el mediocampo. Sus destacadas actuaciones han llamado la atención del cuerpo técnico argentino, que busca alternativas frescas para reforzar una zona históricamente competitiva.

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El volante ya había dado señales de su potencial en selecciones juveniles y posteriormente logró dar el salto a la mayor, debutando en 2025 en un amistoso internacional frente a Angola. Ese primer contacto con el equipo campeón del mundo le permitió adaptarse al entorno y comenzar a competir por un lugar en la lista definitiva.

Sin embargo, la obtención de un cupo en la convocatoria y la titular no será sencilla, ya que Argentina cuenta con nombres consolidados como Enzo Fernández, Rodrigo De Paul o Alexis Mac Allister, lo que obliga a Perrone a destacar aún más para asegurar su lugar. Aun así, su presente futbolístico y su proyección lo colocan en una posición privilegiada dentro del grupo de aspirantes.

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¿Cuándo inicia el Mundial y cuándo debuta Argentina?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio de 2026, con el partido inaugural que se disputará en Ciudad de México, una de las sedes principales del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En cuanto a la Selección Argentina, su debut está programado para el 16 de junio de 2026 y el rival será Argelia, en el Arrowhead Stadium.