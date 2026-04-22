La Conmebol trabaja en la creación de un nuevo torneo internacional que podría transformar el panorama competitivo del continente. Se trata de la Copa Conmebol Conferencias, certamen que debutaría en 2027 y que se sumaría a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Clubes brasileños no participarían: Copa Conmebol Conferencias

La propuesta apunta a ampliar el número de clubes con presencia internacional y abrir una tercera puerta para equipos que actualmente quedan fuera de las competencias continentales.

Para el fútbol colombiano, la noticia podría representar una oportunidad histórica. El debate estuvo en la cantidad de equipos que disputaban la Copa Sudamericana, con un mata mata entre colombianos que eliminaban automáticamente dos cupos de las copas internacionales, al jugarse el play-off a un solo partido.

El formato que se estudia contempla 32 equipos divididos en fase de grupos, con posteriores rondas eliminatorias hasta definir al campeón. Sería una estructura similar a la utilizada en Europa (Conference League), con calendario paralelo al resto de torneos y arranque previsto entre febrero y marzo de 2027.

Uno de los puntos más llamativos del proyecto es que no participarían clubes de Brasil, lo que liberaría más cupos para las demás asociaciones afiliadas. Esa decisión aumentaría las posibilidades para ligas como la colombiana, donde varios equipos suelen quedar cerca de la clasificación internacional sin lograr el objetivo.

La Copa Conmebol Conferencias también significaría mayor exposición internacional

En ese escenario, clubes de media tabla en la Liga BetPlay podrían aspirar a un boleto continental mediante tabla anual o posiciones específicas en el campeonato local. Equipos que hoy terminan la temporada sin premio deportivo tendrían un incentivo adicional para competir hasta el final.

Además del impacto deportivo, el nuevo certamen también tendría un componente económico relevante. Se estima que el campeón podría recibir cerca de 10 millones de dólares, una suma importante para instituciones que rara vez acceden a los premios mayores de Libertadores o Sudamericana.

Para clubes colombianos con proyectos emergentes, la Copa Conmebol Conferencias también significaría mayor exposición internacional, experiencia competitiva y vitrina para jugadores jóvenes.

Se espera la confirmación por Conmebol; sin embargo, el proyecto ya refleja una tendencia clara: un fútbol sudamericano con más competencias, más equipos involucrados y nuevas posibilidades de crecimiento.