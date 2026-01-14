Argentina, Uruguay y Paraguay recibieron duro golpe de FIFA para el Mundial 2030

La Copa del Mundo 2030 tendría varias novedades que ya han sido adelantadas por la FIFA. Uno de los principales cambios será la elección de múltiples anfitriones para organizar el torneo más importante del fútbol mundial.

Pesé a que el Mundial 2026 romperá los esquemas por ser el primer torneo en la historia con tres sedes, la cita mundial del centenario duplicará ese ítem. Para 2030, la Copa del Mundo será albergada por seis países diferentes.

Argentina, Uruguay y Paraguay acompañarán a España, Portugal y Marruecos como sedes de la cita mundialista. Por ello, desde la FIFA se tomó una decisión al respecto para evitar las polémicas a futuro. El ente rector confirmó que las tres naciones sudamericanas no tendrán cupo directo para la cita mundialista.

La decisión fue consensuada con la CONMEBOL para definir que los elencos del sur del continente americano disputen la Eliminatoria con normalidad. El factor determinante para llegar a dicho acuerdo es que los tres países solo recibirán de a un encuentro del torneo mundialista del 2030.

La decisión sobre la elección para los cupos de la cita mundialista ha empezado a generar