Oficial: estos son los dos amistosos de la Selección Colombia previo al Mundial

La Selección Colombia sigue preparando lo que será su participación en el Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a mitad de año, pero antes de eso todavía queda una fecha FIFA más de preparación en la que los entrenadores podrán terminar de definir los que serán los 26 convocados que representarán a su respectivo país en el torneo.

Para estos dos partidos que se disputarán en marzo la federación buscó dos rivales de peso, con categoría y con buen proyecto deportivo, serán dos partidos exigente que nos permitirán medirnos realmente de tu a tu a con potencias.

Dos de los cuatro mejores del Mundial pasado

La prueba será realmente complicada para los dirigidos por Néstor Lorenzo, la federación apostó por rivales de calidad que puedan poner en aprietos a Colombia y son precisamente el segundo y tercero del Mundial pasado, Colombia enfrentará a Croacia y a Francia, ambos partidos en Estados Unidos que servirán no solo para definir la lista sino también para saber que hay que corregir para enfrentar a las potencias.





El partido con Croacia se disputará el 26 de marzo a partir de las 7:30p.m. en el Camping World Stadium de Florida.





Mientras que el partido con Francia se disputará el 29 de marzo a partir en el Northwest Stadium de Washington.

Dos rivales de peso y pocas dudas en la lista

Más que amistosos estos serán dos partidos pensando ya en la copa del Mundo, dos rivales que seguramente serán protagonistas y que servirán además de preparar para terminar de definir las pocas dudas que pueda tener el entrenador para definir a los 26 convocados.

Es el momento para los Cucho Hernández, Jhon Durán, Kevin Serna, Juan Cabal y compañía para sumar minutos en sus clubes, hacerse un cupo para los amistosos y soñar con tener un lugar entre los 26 convocados al Mundial 2026.