Argentinos Juniors vs Barcelona EN VIVO HOY miércoles 25 de febrero - Copa Libertadores 2026

Todo está listo para el duelo entre Argentinos Juniors y Barcelona SC, correspondiente a la vuelta de la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026. El compromiso se disputará en Argentina, en la cancha de El Bicho, que llega con ventaja tras imponerse en suelo ecuatoriano la semana anterior.

El equipo argentino supo golpear como visitante (0-1) y ahora buscará hacer valer su localía para sellar el paso a la siguiente ronda. La serie, sin embargo, aún está abierta y Barcelona intentará dar el golpe en territorio rival para revertir el panorama.

Lea también Copa Libertadores 2026: confirmado el primer cruce de tercera fase previa

La presión estará del lado del conjunto ecuatoriano, obligado a arriesgar para equilibrar el marcador global, mientras que Argentinos podrá administrar la ventaja con inteligencia y solidez defensiva.

El vencedor de esta llave avanzará a la tercera fase previa, donde se medirá al ganador del cruce entre Botafogo y Nacional Potosí, en una instancia que definirá el acceso a la fase de grupos del certamen continental.

Argentinos Juniors vs Barcelona: cómo VER EN VIVO HOY martes 24 de febrero

El partido Argentinos Juniors vs Barcelona, por la vuelta de la segunda fase previa de Copa Libertadores 2026 se disputará este miércoles 25 de febrero a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

España: 02:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)

México: 18:30