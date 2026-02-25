Copa Libertadores 2026: confirmado el primer cruce de tercera fase previa

Ya quedó conformada la primera llave de la tercera fase previa de la Copa Libertadores, instancia decisiva que entregará cupos a la fase de grupos del certamen continental.

El cruce lo protagonizarán Carabobo FC y Sporting Cristal, dos equipos que superaron la segunda ronda y ahora se medirán en una serie de ida y vuelta.

Fechas y localías de Carabobo vs Sporting Cristal

La llave comenzará el próximo martes 3 de marzo en territorio venezolano, mientras que el compromiso de vuelta se disputará el 10 del mismo mes en Perú, donde se definirá el clasificado.

Carabobo llega a esta instancia luego de imponerse 3-1 en el global sobre Huachipato. En la ida ganó 2-1 como local y en el partido de vuelta sorprendió al vencer 1-0 en Chile, sellando así su paso a la tercera fase.

Por su parte, Sporting Cristal tuvo un camino más complejo. El conjunto peruano eliminó a 2 de Mayo tras una serie que se definió desde el punto penal.

En la ida empataron 0-0, mientras que en el juego de vuelta, disputado en el estadio Nacional de Lima, igualaron 2-2, lo que obligó a la tanda de penaltis en la que Cristal logró imponerse.

Cabe recordar que las localías en estas series se determinan según el ranking Conmebol. En ese escalafón, Sporting Cristal está mejor posicionado, razón por la cual cerrará la eliminatoria en condición de local.

Este detalle puede resultar determinante, aunque Carabobo viene de clasificar como visitante, y Sporting Cristal de sufrir como local.

El ganador de la serie avanzará a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el perdedor no quedará fuera del escenario internacional, pues será reubicado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.