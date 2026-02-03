Arsenal vs Chelsea EN VIVO HOY martes 3 de febrero - Copa de la Liga de Inglaterra

Arsenal y Chelsea se volverán a enfrentar este martes 3 de febrero en el Emirates Stadium, en el duelo correspondiente a la semifinal de vuelta de la EFL Cup, con un cupo a la gran final del certamen en juego.

El conjunto Gunner parte con ventaja en la serie, luego de imponerse 3-2 en el partido de ida, resultado que le permite llegar con mayor tranquilidad al compromiso, aunque sabiendo que no hay margen para la especulación ante un rival directo.

Por su parte, Chelsea está obligado a ganar en Londres si quiere revertir la eliminatoria y mantenerse con vida en el torneo, en un clásico que suele ofrecer partidos intensos y con alto voltaje competitivo.

El vencedor de esta llave avanzará a la final para medirse ante el ganador del cruce entre Manchester City y Newcastle, serie que se definirá este miércoles en Manchester, con los Citizens en ventaja tras haber ganado 2-0 el duelo de ida ante las Urracas.

Arsenal vs Chelsea: cómo VER EN VIVO HOY martes 3 de febrero

El partido Arsenal vs Chelsea por la semifinal de vuelta de la EFL Cup se disputará este martes 3 de febrero a partir de las 15:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

España: 22:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 14:00