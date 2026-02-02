El colombiano Christian González hará historia este domingo en el Super Bowl

El Super Bowl LX tendrá presencia colombiana gracias a Christian González, esquinero de los New England Patriots, quien será protagonista del partido más importante de la temporada de la NFL, en el que su equipo enfrentará a los Seattle Seahawks.

Fecha y hora del Super Bowl 2026

El encuentro se disputará el domingo 8 de febrero, desde las 6:30 de la tarde (hora colombiana), y marcará un hito para el jugador de 23 años, estadounidense de raíces colombianas, que atraviesa el mejor momento de su joven carrera profesional.

González llega al Super Bowl luego de superar un episodio de conmoción cerebral, situación que generó preocupación semanas atrás, pero de la que logró recuperarse a tiempo para disputar la final de la Conferencia Americana, en la que tuvo participación activa dentro del esquema defensivo de los Patriots.

El esquinero ha sido una de las piezas clave del conjunto de Nueva Inglaterra a lo largo de la temporada, consolidándose como titular y ratificando la confianza del cuerpo técnico en partidos de alta exigencia, incluido el camino hacia el título de la AFC.

La presencia de Christian González en el Super Bowl no solo resalta por su rendimiento deportivo, sino también por el impacto que genera en Colombia, país que no es propiamente el más interesado en la NFL, pero que con su nombre de por medio, se ha familiarizado con este deporte.

Datos de Christian González rumbo al Super Bowl

Tiene 23 años y nació en Carrollton, Texas , aunque mantiene un fuerte lazo familiar con Colombia, país con el que se identifica plenamente.

y nació en , aunque mantiene un fuerte lazo familiar con Colombia, país con el que se identifica plenamente. Se desempeña como esquinero , una de las posiciones defensivas del fútbol americano.

, una de las posiciones defensivas del fútbol americano. Fue seleccionado por los Patriots en la primera ronda del Draft de la NFL .

. Es hermano de Melissa González , atleta olímpica que representó a Colombia en los Juegos de Tokio 2020.

, atleta olímpica que representó a Colombia en los Juegos de Tokio 2020. Este será su primer Super Bowl en apenas su cuarta temporada como profesional. No fue el primer colombiano en llegar pero sí el primero en jugarlo -posiblemente- marcando un hecho histórico.

Colombianos que han jugado en la NFL y el Super Bowl

La historia de los jugadores colombianos en la NFL es corta, pero significativa. El primero en abrir camino fue Jairo Peñaranda, quien jugó en la liga durante la década de los años 80 con Los Angeles Rams y Philadelphia Eagles.

Posteriormente, Fuad Reveiz, nacido en Bogotá, tuvo una destacada carrera entre 1985 y 1995, militando en franquicias como Miami Dolphins, San Diego Chargers y Minnesota Vikings, y llegando incluso al Pro Bowl.

Más recientemente, Fernando Velasco hizo parte del plantel de los Carolina Panthers que disputó el Super Bowl 50, aunque no tuvo minutos en la final ante los Denver Broncos y su equipo perdió.

Ahora, Christian González se suma a esta selecta lista y se convierte en el colombiano con mayor protagonismo en un Super Bowl, con la posibilidad de escribir una página histórica si los Patriots logran imponerse ante Seattle en el gran escenario de la NFL.