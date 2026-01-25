Arsenal vs Manchester United EN VIVO HOY domingo 25 de enero - Premier League

Comenzó una jornada más de la Premier League con muchos goles y emociones que no se detendrán en la jornada dominical, mucho menos si se tiene consigo también el protagonismo de Arsenal y Manchester United en uno de los cruces.

Por el lado de Arsenal, su presente en la Premier League es uno de los mejores al permanecer en la primera casilla, puesto de clasificación directa a Champions League, con 50 puntos. Justamente en la disputa por la 'orejona' también viene de protagonizar una importante victoria de visitante frente al Inter de Milán que lo deja en el primer lugar con 21 puntos.

Mientras que Manchester United ha venido de menos a más en la temporada, ubicado en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 35 unidades y claras oportunidades de obtener pronto un cupo a torneo internacional, ya que la diferencia con Liverpool y Chelsea es bastante corta.

Arsenal vs Manchester United: cómo VER EN VIVO HOY Premier League 25 de enero

El partido Arsenal vs Manchester United por la fecha 23 de la Premier League se disputará este domingo 25 de enero a partir de las 11:30 a. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, TNT Sports, HBO MAX, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 11:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 13:30

Bolivia y Venezuela: 12:30