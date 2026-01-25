Copa América de Futsal: resultados fecha 1 y tabla de posiciones

Sin duda alguna, en un año en el que el deporte no para y en el cual habrá Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, las competencias no se detienen y abren con la Copa América de Futsal 2026 con ocho partidos jugándose en el mismo día. En la primera fase de grupos, una selección descansará fecha tras fecha en cada zona.

Vea también: Cali volvió a la victoria tras meses; Medellín sigue de capa caída

Pues bien, en Luque, Paraguay se vive la fiesta sudamericana de la Copa América 2026. En el Grupo A están Perú, Uruguay, Argentina, Ecuador y Paraguay. Mientras tanto, en el B están Chile, Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia. Vale la pena acotar que las primeras dos selecciones de cada zona sellarán la clasificación a las semifinales.

En el Estadio COP Arena-Oscar Harrison de la ciudad de Luque, Paraguay se están jugando todos los compromisos. Por día hay ocho encuentros en esta fase de grupos y desde la primera fecha ya se ha dado de qué hablar con el vibrante encuentro del Grupo B, Brasil vs Colombia que estuvo muy parejo y que fue el único empate de la jornada inicial.

Durante esta primera jornada, en el Grupo A descansó Argentina, mientras que en el Grupo B tuvo día libre Venezuela. Los argentinos debutarán el domingo 25 de enero frente a Perú, mientras que los venezolanos enfrentarán a Colombia ese mismo día.

LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA DE LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2026

La primera jornada tuvo vibrantes encuentros llenos de goles, y solo un empate. Paraguay no pudo respetar la casa en el debut frente a Perú tras una paridad sin goles en la primera parte. En el complemento, todo se resolvió para la ‘Bicolor’ con un 3-1 gracias a los goles de Carlos Usquiano, Jorge Aguilar y Jesús Herrera. Los paraguayos descontaron sobre el final por medio de Hugo Martínez.

Por el Grupo A, la jornada la terminaron Uruguay y Ecuador con victoria celeste en una lluvia de goles de los dos seleccionados por el 3-2 final. Los charrúas se quedaron con el partido gracias a Camilo García, Diego Defiore y Franco Duque. Ecuador había empatado en dos ocasiones con Xavier Chiquito y Jonathan Vera, pero no pudieron sumar en el debut.

Le puede interesar: Farías explotó en Barcelona: el regaño a jugadores que se hace viral

Por el Grupo B, Colombia debutó nada más ni nada menos que contra Brasil. Un empate a dos tantos, que, desde el primer tiempo ya se estaba construyendo con mucha paridad. Los colombianos dieron el primer golpe con Felipe Echavarría, pero Pito anotó el empate. Luego Marlon marcó el segundo brasileño que duró poco por la igualdad de Sebastián Sánchez.

Chile no sufrió nunca ante Bolivia en un partido categórico para la ‘Roja’ que desde la primera parte ya ganaba por dos goles. Bernardo Araya y Eduardo Martínez pusieron los primeros tantos. El el complemento, Sebastián Figueroa y Nicolás Lagos marcaron los otros dos para el 4-0.

POSICIONES Y PRÓXIMOS PARTIDOS EN LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 2026

Grupo A

1. Perú | 3 puntos | +2 DG

2. Uruguay | 3 puntos | +1 DG

3. Argentina | 0 puntos | 0 DG

4. Ecuador | 0 puntos | -1 DG

5. Paraguay | 0 puntos | +2 DG

Lea también: Luis Díaz, liquidado en Alemania: lo señalan tras primera derrota

Grupo B

1. Chile | 3 puntos | +4 DG

2. Brasil | 1 punto | 0 DG

3. Colombia | 1 punto | 0 DG

4. Venezuela | 0 puntos | 0 DG

5. Bolivia | 0 puntos | -4 DG