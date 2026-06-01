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Selección Colombia

Así fue el show de Morat despidiendo a la Selección Colombia

La Selección Colombia se despide rumbo al Mundial con el apoyo de los bogotanos y Morat.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Morat despide a la Selección Colombia en El Campín
Morat despide a la Selección Colombia en El Campín // AFP

Oficialmente quedan 10 días para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial, en donde la Selección Colombia llega robándose todas las miradas por el gran presente deportivo con el que cuentan sus jugadores en los clubes en los que militan.

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El equipo de Néstor Lorenzo llega cargado de estrellas futbolísticas, pero también de ilusión por parte de los fanáticos, quienes se reunieron en el Estadio El Campín para despedirlos durante el duelo ante Costa Rica y en donde también fueron homenajeados por la famosa banda bogotana, Morat.

Morat despide por todo lo alto a Colombia en El Campín

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