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Selección Colombia

Así llegó la Selección Colombia al estadio El Campín para enfrentar a Costa Rica

Colombia ya pone a vibrar a el Campín con la llegada de los jugadores para el duelo ante Costa Rica.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez

La Selección Colombia se sigue robando el protagonismo antes de iniciar con la Copa Mundial, ya que en el camino a la fase de grupos tendrá dos retos importantes de frente, el primero de ellos contra Costa Rica en el Estadio El Campín.

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La capital colombiana recibió a los 26 jugadores que convocó Néstor Lorenzo para asumir el certamen mundialista y los hinchas no desaprovecharon la oportunidad, desatando una auténtica fiesta incluso desde la llegada al escenario deportivo.

Colombia ya está en el Estadio El Campín

Cada vez falta menos para que inicie una nueva cita mundialista, 10 días en los que se volverá a ver rodar la pelota en una edición especial de la Copa Mundial y también a la Selección Colombia, la cual completó 8 años de ausencia tras no haber logrado clasificar al Mundial 2022.

Ahora la ilusión con la 'tricolor' es más grande que nunca, en especial tomando en cuenta la gran cantidad de estrellas que forman parte del equipo hoy en día del equipo que conformó Néstor Lorenzo.

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