Así le fue a Jhon Solís en su debut con en el Birminghan City

El centrocampista colombiano del Girona Jhon Solís llegó cedido al Birmingham de la Segunda División inglesa hasta el final de la presente temporada. El jugador de 21 años logró convertirse en el primer colombiano en jugar en el equipo, que así lo destacó en las redes sociales.

Girona tenía que liberar una plaza de extracomunitario para poder concretar la cesión del atacante Claudio Echeverri (Manchester City), el equipo catalán pagó seis millones de euros en 2023 al Atlético Nacional por Solís, una apuesta de presente y de futuro, pero el centrocampista no ha acabado de convencer y no ha conseguido tener continuidad.

Lea también Millonarios anunció contratación de lujo a último minuto: hay nueva ilusión

Durante casi dos temporadas solo sumó diez titularidades y un único partido completo: participó en 12 encuentros de LaLiga, tres como titular, y dos, como inicialista, en la Copa del Rey.

Solís llegó a Birmingham tras disputar 61 partidos como rojiblanco: 49 en LaLiga, siete en la Copa del Rey, cinco en la Liga de Campeones.

Jhon Solis se estrenó con el número 14 en el Birmingham City

El mediocampista se estrenó con el número 14, ingresó al minuto 67. Su equipo derrotó al Sheffield Wednesday Football Club, en condición de visitante 0-2. Los goles del equipo de Chris Davies llegaron al 83′ y al 90+2′ a través de Marvin Ducksch y Kyogo Furuhashi.

Gran debut del mediocampista de 21 años dejó una buena sensación, la prensa local aseguró: “Otra cosa que le ha faltado es la intensidad física en el mediocampo. Jhon Solís la aportó en una breve aparición de 23 minutos desde el banquillo. El colombiano inyectó urgencia al juego de los Blues moviendo la pelota rápidamente y mostró sus habilidades para ganar balones”.