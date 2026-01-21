Millonarios anunció contratación de lujo a último minuto: hay nueva ilusión

Millonarios sigue dando de qué hablar en el mercado de fichajes y ahora no solo lo hace con su equipo masculino, sino que en las últimas horas anunció una buena contratación para la plantilla femenina que ya está haciendo pretemporada de cara a la Liga Betplay que iniciará el próximo 14 de febrero.

A través de sus redes sociales, Millos dio a conocer que Diana Celis, la reconocida jugadora con experiencia internacional, integrará la plantilla profesional para este 2026, esto con el objetivo de brillar en el torneo local y encontrar un cupo a la Copa Libertadores.

En las redes sociales, el equipo 'embajador' presentó a Celis, quien aterrizó en Bogotá tras haber pasado por Arabia Saudita: "Llega para aportar toda su fortaleza física, su capacidad letal en el mano a mano y ese olfato goleador que la caracteriza".

¿Cuáles son los otros refuerzos de Millonarios para la Liga Femenina 2026?

Millonarios ya presentó a 11 jugadoras para integrar la plantilla para la Liga Betplay Femenina 2026.

Aparte de Diana Celis, las otras jugadoras son: Kelly Restrepo, Sandra Ibargüen, Saray Rodríguez, Karina Valencia, Slendy Quintero, Lina Arboleda, Melisa Herrera, Sara Pineda, Eudis Garrido e Isabela Sánchez.

