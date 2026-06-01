Fuad Char de frente contra James Rodríguez: “No sé qué hace en la Selección”

Uno de los hechos que quedará en la historia del fútbol colombiano es el fichaje fallido del Junior de Barranquilla con James Rodríguez, lo que generó en ese momento todo tipo de comentarios contra el equipo tiburón y el cucuteño, quien estuvo abiertamente a escuchar la propuesta del cuadro rojiblanco.

Aunque no se conocen muy bien los detalles, Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, todavía recuerda ese viaje a Medellín para hablar con James, dejando claro que “le sacó la piedra” ese traslado, teniendo en cuenta la respuesta del cucuteño a la oferta del cuadro tiburón.

Fuad Char pone en duda la presencia de James en la Selección

En entrevista con Win Sports, el máximo accionista del Junior de Barranquilla volvió a recordar ese episodio con el volante; además, aprovechó la oportunidad para poner en duda la presencia del capitán en la Selección Colombia, dejando unas declaraciones que han generado todo tipo de reacciones en el FPC.

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“A mí me dio una piedra grande ir a Medellín. ¿Ese James para qué lo tienen en la selección? A mí me parece que no le aporta nada a la selección; el fútbol hoy es físico y él no lo tiene”, fueron las declaraciones del máximo accionista del cuadro tiburón.

Las declaraciones del dirigente del fútbol colombiano se dan horas antes de que el equipo nacional dispute el juego amistoso contra Costa Rica, lo que ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores de la Selección Colombia, quienes defienden al ‘10’ a pesar de su poca continuidad durante este semestre.

James Rodríguez, el capitán de la selección Colombia

Para nadie es un secreto que James Rodríguez es el jugador que más ha generado discordia entre todos los seguidores de la Selección Colombia, pues para muchos es el jugador infaltable dentro de los convocados, mientras que para otros su poca continuidad perjudica al equipo.

Mientras los aficionados siguen su polémica por la presencia de James, lo cierto es que el cucuteño cada vez que se pone la camiseta de la Selección Colombia se juega la vida y no guarda una gota de sudor, pues así lo dejó ver en varios compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América.