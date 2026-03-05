Atlético Nacional: la decisión con Diego Arias tras la eliminación ante Millonarios

La continuidad de Diego Arias en el banquillo de Atlético Nacional atraviesa horas decisivas tras la reciente eliminación del equipo en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

El conjunto antioqueño quedó fuera del torneo internacional luego de caer 1-3 frente a Millonarios FC en el estadio Atanasio Girardot, en un compromiso disputado en la noche del 4 de marzo que terminó siendo determinante para el futuro inmediato del cuerpo técnico.

Con este resultado, el equipo verdolaga se quedó sin competencia internacional para el resto del 2026, un golpe duro para la institución y para su afición, que esperaba pelear por el título del certamen continental.

Tras el partido, parte de la hinchada comenzó a manifestarse en redes sociales y otros espacios, pidiendo la salida del entrenador, lo que aumentó la presión alrededor del proyecto deportivo que actualmente lidera Arias.

Nacional entrenará, como de costumbre, tras la eliminación de Sudamericana

Pese al ambiente tenso, la decisión inicial del club fue citar a los jugadores y al cuerpo técnico a una sesión de entrenamiento en la sede deportiva, mientras la dirigencia analiza el panorama y toma una determinación sobre el futuro del entrenador.

En ese sentido, no se descarta que en las próximas horas se produzca una decisión definitiva, pues la directiva evaluará el rendimiento reciente del equipo y el impacto de la eliminación internacional.

Cabe recordar que Arias asumió inicialmente como técnico interino tras la salida de Javier Gandolfi, pero los buenos resultados obtenidos en ese momento llevaron a la dirigencia a ratificarlo en el cargo.

Título de Diego Arias como técnico de Nacional

Durante su etapa al frente del equipo, el entrenador consiguió un logro importante al conquistar la Copa BetPlay 2025 tras vencer en la final a Independiente Medellín, un título que fortaleció su proceso en el club.

Mientras se define su continuidad, Nacional deberá enfocarse en la Liga BetPlay, torneo en el que el equipo marcha encaminado hacia la clasificación a los cuadrangulares semifinales, mientras que Millonarios ya piensa en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.