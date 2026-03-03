Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y confirmó que denunciará penalmente

El director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, Imer Machado, habría solicitado una reunión directa con el presidente del ente, Ramón Jesurún, con el objetivo de aclarar las graves acusaciones que recientemente se hicieron en su contra.

La polémica surgió luego de las declaraciones entregadas por el exárbitro Wilmer Barahona en el programa 'Deporte sin Tapujos', donde aseguró que Machado presuntamente estaría cobrando dinero a árbitros profesionales a cambio de programarlos en partidos de la Liga BetPlay.

Lea también Millonarios analizó el fichaje de un ex futbolista de Manchester City

Acusan a Imer Machado de recibir sobornos

Según Barahona, un árbitro activo le habría confesado la situación y enviado comprobantes de pago que, supuestamente, demostrarían transferencias económicas dirigidas al actual jefe arbitral del fútbol colombiano, lo que generó un fuerte impacto en el entorno del arbitraje nacional.

No obstante, de acuerdo con lo revelado por Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores de RCN y Win Sports, Machado sostuvo un encuentro con Jesurún en el que presentó documentación financiera con el fin de desmentir dichas acusaciones.

En esa reunión, el dirigente arbitral habría expuesto sus certificados y movimientos bancarios, buscando demostrar que no ha recibido dinero proveniente de árbitros, contradiciendo así lo afirmado públicamente por Barahona.

Imer Machado denunciará penalmente a un exárbito

Tras conocerse estos hechos, Vélez señaló que el caso podría escalar al plano judicial, afirmando que “esto va a terminar en los estrados judiciales”, debido a que Machado estaría preparando acciones legales contra quien realizó las denuncias.

Según lo explicado, la intención del director de la Comisión Arbitral sería interponer una denuncia penal por injuria y calumnia, considerando que las acusaciones afectan directamente su nombre y ejercicio profesional.

Lea también River Plate cambió de planes y ya habría elegido a su nuevo director técnico

Cabe recordar que Machado se desempeñó como árbitro profesional en Colombia entre 2007 y 2016, antes de asumir funciones administrativas dentro de la estructura arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

Desde su llegada a la Comisión Arbitral, el exjuez central ha sido objeto de distintas acusaciones relacionadas con presuntos sobornos; sin embargo, hasta el momento ninguna ha sido sustentada con pruebas concluyentes, situación que ahora podría resolverse en el ámbito judicial tras esta nueva controversia.