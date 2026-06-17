Austria aguó el debut de Jordania en el Mundial: gol en contra y penal acabaron todo

Se completó la primera fecha del Grupo J que componen Argentina y Argelia, que, a primera hora, terminó con una goleada de 3-0 a favor de los argentinos y con un Austria vs Jordania en el que los europeos sacaron adelante el resultado, después de una jugada polémica.

Los austriacos regresaban a un Mundial después de una ausencia de 28 años. La última participación había sido en Francia 1998 y ahora buscaban la forma de llegar lejos en un nuevo certamen orbital. Su primer reto fue ante Jordania, una de las selecciones que debutaba.

Por su parte, Jordania quería ganar su primer partido en una edición mundialista, y, pese a que se acercaron en el marcador por un empate a un tanto, sobre el final un gol en contra y un penal pegaron muy fuerte en las ilusiones que tenían los asiáticos por con seguir sus primeros tres puntos.

PRIMERA PARTE CON VICTORIA DE AUSTRIA

Desde los primeros minutos, Jordania salió en busca de romper los ceros. Fue Moussa Altamari el que intentó con un remate fácil para Alexander Schlager que atajó sin ningún problema. Sin embargo, fue Austria el equipo que logró pegar primero antes de los minutos de hidratación.

Tras una consecución de pases, Romano Schmid sacó un derechazo afuera del área que entró al ángulo del arco custodiado por Yazeed Abulaila que poca respuesta tuvo.

Jordania inquietó en busca de marcar el primer tanto en la historia en la cita orbital, pero fue el palo el que negó un remate de cabeza de Ali Olwan. El gol de Austria los anestesió bastante y los europeos dejaron de llegar al arco rival. Regalaron el balón a los jordanos que inquietaron.

Sobre los 34 minutos, Alexander Schlager salvó un disparo de Ali Olwan que era el más peligroso de Jordania. Luego, Philip Lienhart tuvo que cerrar un avance de los asiáticos para despejar el peligro. De esa forma y con la búsqueda del seleccionado asiático terminó la primera parte.

AUSTRIA SENTENCIÓ CON UN PENAL

Justo en el arranque del segundo tiempo hubo un punto de quiebre para Austria con el ingreso de Marko Arnautovic en lugar de Sasa Kalajdzic. El referente austriaco fue vital para poder sacar la victoria cuando las cosas se le complicaron en el complemento.

Y es que, apenas inició el segundo tiempo, Jordania tuvo la más clara y logró marcar el empate después de un remate al segundo palo de Ali Olwan en un contragolpe y su disparo pegó en el palo para ingresar al arco de Austria.

Sobre los 67 minutos, Austria volvió a pegar con Marko Arnautovic en una pelota quieta. Stefan Posch empujó la pelota para habilitar al goleador que definió cruzado para desempatar el encuentro y darle la tranquilidad al seleccionado europeo. Sin embargo, por una presunta mano de Posch, el VAR anuló la anotación.

En la siguiente pelota quieta, Marko Arnautovic se elevó para cabecear una pelota y fue Yazan Alarab el que alcanzó a desviar el destino del balón que terminó en el propio arco. Austria celebró y aguó el debut de los jordanos que pudo ser peor si no es por Abulaila que detuvo un remate de Arnautovic al final del partido.

Cuando se acababa el partido y estaban en minutos de agregado, Marko Arnautovic sacó un remate cruzado que pegó en la mano de un rival. Tras revisar el VAR sentenciaron un penal que el mismo Arnautovic se encargó de ejecutar y sellar la victoria.

¿QUÉ VIENE PARA AUSTRIA Y JORDANIA EN EL GRUPO J?

Después de esta victoria, la selección de Austria aprieta en el grupo junto con Argentina como las únicas dos selecciones que pudieron sumar de a tres en la zona. En la próxima fecha habrá duelo de ganadores entre argentinos y austriacos para definir el liderato.

Por su parte, Jordania tendrá que enfrentar a Argelia en un partido con las ansias de meterse en la tercera posición que puede ser determinante para apostarle a la clasificación como mejor tercero.