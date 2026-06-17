Carlos Gómez y su primer Mundial: “Jugar como ese niño que soñaba estar aquí”

La lista de Néstor Lorenzo para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México se basó entre jugadores de mucha experiencia mundialista y otros que apenas afrontarán sus primeras Copas del Mundo. Uno de ellos es nada más ni nada menos que Carlos Andrés Gómez.

Entre los 26 convocados, James Rodríguez, Santiago Arias, David Ospina, Juan Fernando Quintero son los que disputarán el Mundial por tercera ocasión. Yerry Mina y Dávinson Sánchez que afrontarán su segundo certamen mundialista a la espera de seguir afianzándose.

Hay más jugadores que debutarán en el Mundial que futbolistas que ya saben lo que es disputar un torneo de este tipo. La motivación toma más protagonismo en estos momentos para esos jugadores como Carlos Andrés Gómez de gran temporada en el Vasco da Gama que le permitió estar en la lista de convocados.

MOTIVACIÓN A TOPE PARA CARLOS ANDRÉS GÓMEZ

Esta será la primera presencia del ex Millonarios en un Mundial y por lo que se ha visto en anteriores partidos de preparación, Carlos Andrés Gómez podría ser uno de los titulares o por lo menos, tener más minutos que otros de sus compañeros. Sobre esto, afirmó que, “muy contento y concentrado en el partido, obviamente sabemos que si queremos lograr muchas cosas tenemos que iniciar bien y obviamente el equipo está trabajando, sabemos que tenemos que correr, hemos visto la intensidad de todos los equipos y estamos ahí para eso”.

También explicó que la motivación y la mentalidad de todo el grupo está a tope, “la mentalidad está en 100% en ganar el partido porque sabemos que es un equipo que viene con hambre, es su primera vez en un Mundial. Ellos vienen de perder dos partidos, pero eso en un Mundial ya no importa, están enfocados en ganar el partido”.

Al ser su primer Mundial, el extremo de Vasco da Gama recibe consejos de los referentes del grupo, “nos dicen que hagamos lo que siempre sabemos hacer, que juguemos como ese niño que siempre soñaba con estar aquí, obviamente es un Mundial, pero siempre es un partido más y me han dado mucha confianza por lo menos a mí que es mi primer Mundial y me ha servido en los entrenamientos”.

EL NIVEL DEL MUNDIAL Y SU OPINIÓN SOBRE UZBEKISTÁN

Aunque apenas será su primer Mundial, el extremo chocoano también afirmó que conoce lo difícil que es este certamen orbital, “la intensidad es supremamente importante en el fútbol de hoy, hemos visto que ningún equipo es fácil y tendremos que salir a jugar una final porque todos los partidos son una final”.

Néstor Lorenzo le pide tranquilidad y que juegue de la misma manera como juega en Vasco da Gama. Su debut podría ser ante Uzbekistán, un rival que analizó de la siguiente manera, “juegan muy bien, un equipo que es rápido juega con transiciones, entonces tenemos que estar preocupados por eso. Debemos tener mucha paciencia obviamente con el balón, más no estar pasivos porque es un gran error y eso nos va a ayudar mucho”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.