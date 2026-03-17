El Real Madrid, ayudado por la expulsión de Bernardo Silva a los veinte minutos, evitó el intento de remontada del Manchester City con un doblete de Vinícius Júnior (1-2) y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones con un 1-5 en el global de la eliminatoria.

La vuelta, en la que partía con la ventaja del 3-0 de la ida, se allanó para el equipo español cuando a los veinte minutos Bernardo fue expulsado por sacar con un brazo y en la línea de gol un disparo de Vinícius Júnior. El árbitro expulsó al portugués y concedió un penalti a los blancos que transformó el brasileño y prácticamente sentenció la eliminatoria.

Real Madrid no queda eliminado en octavos desde 1997/98

Erling Haaland empató antes del descanso y Courtois se tuvo que ir lesionado en el descanso, pero el City nunca llegó a poner en peligro el pase de los de Álvaro Arbeloa, que se llevaron el triunfo en tiempo añadido por medio de Vinícius y ya esperan a Bayern Múnich o Atalanta en la próxima ronda.

El Real Madrid, un fijo en la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones con presencias de forma ininterrumpida desde la temporada 1996/97, firmó en el Etihad Stadium con un doblete de Vinícius Junior (1-2), eliminando por tercer año consecutivo al Manchester City, su sexto pase consecutivo a cuartos de final, el 41 en su historia.

Precisamente fue ante el City de Pep Guardiola, al que ha derrotado en los dos partidos de la eliminatoria (3-0 y 1-2), el equipo ante el que el Real Madrid se quedó por última vez en la barrera de octavos de final. En la temporada 2019-20, en la edición de la 'Champions' marcada por la pandemia.

Perdió el Real Madrid ante el Manchester City la ida en el Santiago Bernabéu a finales de febrero (1-2), y casi seis meses después, también la vuelta en el Etihad (2-1). Desde entonces ha conquistado el título en dos ediciones, cayó en dos semifinales y la pasada campaña el techo fueron los cuartos de final, eliminado por el Arsenal.

Luis Díaz jugaría contra el Real Madrid, se medirán al ganador del Bayern Múnich-Atalanta

Desde su última eliminación en octavos de final, el club blanco ha superado en esa ronda a Atalanta, PSG, Liverpool, Leipzig, Atlético de Madrid y Manchester City. Ganador de seis de las doce últimas ediciones de la Liga de Campeones, el Real Madrid alcanzó semifinales en 2021, eliminado por el Chelsea, fue campeón en 2022 contra el Liverpool, se volvió a quedar a puertas de la final eliminado por el City en 2023, derrotó al Borussia Dortmund en 2024 para alcanzar su decimoquinta Copa de Europa y cayó en cuartos en 2025, ronda en la que en 2026 se medirá al ganador del Bayern Múnich-Atalanta, en una eliminatoria vista para la sentencia tras el 1-6 en favor del conjunto alemán en el partido de ida.