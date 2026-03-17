¿Contreras, camino a ídolo? Bendición de Rafael Robayo en Millonarios

El clásico entre Millonarios FC y Atlético Nacional vuelve a acaparar la atención en la Liga, apenas una semana después de la reciente eliminación del conjunto antioqueño a manos del equipo capitalino en la Copa Sudamericana. Sin embargo, para el exjugador y referente azul Rafael Robayo, este compromiso será una historia completamente distinta.

Robayo destaca a Conteras: "Es un jugador diferente, con carácter, goleador y comprometido. Ha sido clave"

Robayo advirtió que el contexto ha cambiado para ambos equipos, especialmente para Millonarios, que llega golpeado tras una derrota inesperada y con bajas sensibles en su nómina: “Es un partido completamente diferente, venimos de una caída que no estaba en los planes y con ausencias importantes como la de Maca, que es líder en el mediocampo”, señaló, en referencia a la ausencia de Mackallister Silva, pieza clave en la generación de juego.

En contraste, Atlético Nacional atraviesa un buen momento tras su recuperación en liga, lo que eleva el nivel de exigencia para los dirigidos por Fabián Bustos. Aun así, Robayo destacó la evolución táctica del conjunto embajador bajo la conducción del técnico, resaltando la identidad que ha logrado consolidar. “El profe ha logrado darle una imagen táctica clara al equipo, hoy Millonarios sabe a qué juega”, afirmó.

El exvolante también hizo énfasis en el valor de la actitud y la entrega como pilares del modelo de juego. Según explicó, más allá del buen fútbol, el equipo ha priorizado la intensidad y el compromiso, factores que han sido determinantes para mantener una línea competitiva constante.

En el frente de ataque, Robayo subrayó el impacto de Rodrigo Contreras, a quien considera un complemento ideal para referentes como Leonardo Castro y Radamel Falcao García. “Es un jugador diferente, con carácter, goleador y comprometido. Ha sido clave para quitarle presión a los demás delanteros”, analizó.

Bendición de Robayo a Contreras en Millonarios: "no le teme al balón y siempre busca el arco rival"

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Además, resaltó su personalidad dentro del campo, recordando su actuación reciente ante Nacional, donde asumió un rol protagónico en defensa del equipo y sus compañeros. “Es de esos delanteros que uno quiere tener, que no le teme al balón y siempre busca el arco rival”, añadió.

Así, el clásico de esta noche se presenta como un nuevo capítulo entre dos históricos del fútbol colombiano, con ingredientes distintos y la promesa de un duelo intenso en el que Millonarios buscará reafirmar su jerarquía, mientras Nacional intentará cobrar revancha y consolidar su buen momento.