Barcelona cerró su primer refuerzo para 2026: será oficial en horas

Barcelona vuelve al centro de la conversación en el mercado de fichaje europeo, esta vez con un nombre que ya conoce la casa y que dejó huella en su paso reciente por el Camp Nou.

Joao Cancelo se ha convertido en uno de los temas más comentados del entorno azulgrana, no solo por lo que representa en el plano deportivo, sino por el complejo esfuerzo económico que rodea la operación.

El lateral portugués, actualmente vinculado al Al-Hilal, aparece como una solución inmediata a los problemas defensivos que ha sufrido el equipo catalán en los últimos meses. Las lesiones, la irregularidad en algunos puestos y la necesidad de profundidad en las bandas han obligado a la dirección deportiva a buscar alternativas fiables.

Desde el punto de vista futbolístico, Cancelo ofrece un perfil muy valorado en el fútbol moderno: polivalencia, proyección ofensiva y calidad técnica. Puede desempeñarse tanto por el costado derecho como por el izquierdo, algo especialmente apreciado por el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick, que busca laterales capaces de participar en la construcción del juego.

Sin embargo, el gran obstáculo para concretar su vuelta no está en lo deportivo, sino en lo financiero. El salario que percibe en el fútbol saudí es elevado y supone un desafío para un club que continúa ajustándose a las normas del fair play financiero.

Por esa razón, la operación se plantea como una cesión, fórmula que permitiría repartir el impacto económico y hacer viable la llegada del jugador hasta el final de la temporada. La clave está en que el conjunto árabe asuma una parte significativa de la ficha, mientras el Barcelona cubre un porcentaje acorde a sus posibilidades actuales.

Otros clubes europeos han mostrado interés en contar con el defensor, conscientes de que se trata de un futbolista contrastado y aún vigente al máximo nivel. No obstante, el deseo del propio Cancelo juega a favor del equipo catalán.

Según fuentes cercanas a la negociación, el jugador considera que su ciclo en Europa aún no está cerrado y ve con buenos ojos un retorno a LaLiga, donde se sintió cómodo y valorado. Como se ha deslizado en su entorno, “Barcelona sigue siendo un destino prioritario”, una frase que resume su postura ante las diferentes propuestas.

A falta de un anuncio oficial, las negociaciones avanzan y el optimismo crece en el entorno culé. Si la operación se concreta, el retorno de Cancelo no solo reforzará las bandas, sino que enviará un mensaje claro: pese a las dificultades económicas, el proyecto deportivo sigue buscando equilibrio entre talento, experiencia y ambición.