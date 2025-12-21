Jugador del Barcelona sufrió rotura de ligamento cruzado

El FC Barcelona confirmó este domingo la lesión del defensor Andreas Christensen, quien sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El zaguero danés se lesionó tras un mal gesto fortuito durante el entrenamiento del sábado, acción que encendió las alarmas en el cuerpo técnico azulgrana.

Luego de someterse a pruebas médicas, el club informó que el jugador iniciará un tratamiento conservador, con el objetivo de evitar una intervención quirúrgica.

Desde la institución aclararon que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del futbolista en las próximas semanas.

La ausencia de Christensen se suma a la de Pedri, quien tampoco estará disponible para el partido ante Villarreal por molestias en el isquiotibial.

Bajas del Barcelona por lesión

Además, el Barcelona continúa sin poder contar con Ronald Araujo, Pablo Gavi y Dani Olmo, todos en distintos procesos de recuperación.

Christensen, de 29 años, ha disputado 17 partidos en la presente temporada, recibiendo solo una tarjeta amarilla y siendo vencido una vez por los rivales.

En los próximos días, el club catalán entregará nuevos reportes sobre la evolución médica del defensor internacional danés.