Barcelona se desarmaría para el 2026: 12 bajas para Rescalvo

Ismael Rescalvo tuvo que lidiar con entrar en competencia de la Liga Ecuabet cuando ya había iniciado el certamen y tomó al Barcelona de Guayaquil. Reemplazó a Segundo Castillo que no pudo seguir en la pelea frente a Independiente del Valle por el liderato. El español tampoco pudo tomar la primera posición.

Para el 2026, Barcelona volverá a tener competencia internacional en la fase 2 de la Copa Libertadores en donde espera dar golpes en su llave contra Argentinos Juniors y si pasa podría enfrentar a Botafogo. En el 2025 fue la revelación en las instancias previas eliminando nada más ni nada menos que a Corinthians, pero no pudo clasificar a instancias definitivas, ni tampoco bajó a Sudamericana.

Con todo lo que está en juego para Ismael Rescalvo y para el Barcelona de Guayaquil ya empieza la planificación para el siguiente año con varias bajas, una de ellas infortunada e inesperada.

12 BAJAS TENDRÍA EL BARCELONA DE ECUADOR PARA EL 2026

En esta competencia habrá mucha tela por cortar en busca de salir campeones y de hacer un buen papel en competencias internacionales. Mario Pineida se convirtió en la primera baja por un infortunio en el que se vio envuelto y que le costó la vida, una situación repetida en este 2025.

Sin embargo, de acuerdo con información del periodista Arturo Magallanes, el club ‘Amarillo’ presentará las bajas de Franklin Guerra, Gabriel Cortez, Leonai Souza, Dixon Arroyo que no continuarán después de poca regularidad a lo largo del 2025.

Además de los cuatro citados, Felipe Caicedo anunció que no quiere saber nada de fútbol y se puede acercar su retiro justo después del fallecimiento de Mario Pineida, su compañero en el club. Tampoco seguirían Gastón Campi y Aníbal Chalá que buscarían nuevos aires afuera de Ecuador. No hay seguridad de que Braian Oyola siga.

Sumado a los anteriores jugadores mencionados, Janner Corozo, Octavio Rivero e Ignacio De Arruabarrena tampoco continuarían en caso de que lleguen ofertas para estos futbolistas. Con todos estos nombres, además del de Mario Pineida, serían 12 las ausencias para el 2026.

BARCELONA QUIERE DAR NUEVO GOLPE EN COPA LIBERTADORES

Armar un equipo competitivo debe ser la consigna para el Barcelona de Guayaquil que depositó la confianza en Ismael Rescalvo de nueva cuenta. Las múltiples bajas empiezan a complicar las aspiraciones de los guayaquileños, pero el club espera dar un nuevo golpe como el del año pasado.

En fase 2, deberán intentar superar a Argentinos Juniors, un fuerte examen para las aspiraciones del Barcelona y si pasan, tendrán que medirse nada más ni nada menos que a Botafogo o Nacional de Potosí. El año pasado tuvieron rivales similares y eliminaron al Corinthians que tuvo que conformarse con Copa Sudamericana.