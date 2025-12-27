Millonarios se sigue reforzando; revelan fecha exacta de su cuarto fichaje

Millonarios ha empezado un nuevo proyecto con la coordinación del director deportivo argentino Ariel Michaloutsos, quien llegó el pasado noviembre al club ‘embajador’ buscando un impulso futbolístico basado en trabajos físicos y psicológicos con los jugadores, además de sugerir fichajes para reforzar la plantilla de la mejor manera.

Michaloutsos trabaja con el técnico Hernán Torres buscando llevar a Millonarios a lo más alto y por eso el equipo azul ha sido de los primeros en moverse en el mercado de fichajes, recordando que ya habían anunciado de manera oficial la llegada de Carlos Darwin Quintero, Mateo García y el lateral izquierdo Sebastián Valencia.

Lea también: Revolcón en Millonarios; buscan la salida de estos 6 futbolistas

En otras noticias: Millonarios y su molestia con el formato de la Copa Sudamericana

Millonarios alista la presentación de su cuarto refuerzo para el 2026

El conjunto azul de la capital del país sabe que necesita más refuerzos si quiere aspirar a pelear títulos en la siguiente temporada, por eso, ya van pensando en delanteros que puedan mejorar la zona de ataque, allí aparece Julián Angulo, extremo izquierdo de apenas 23 años que pertenece al Medellín, pero que jugó el semestre pasado en el Club Llaneros.

Millonarios logró llegar a un acuerdo con el equipo ‘poderoso de la montaña’ para concretar el traspaso del futbolista, que llegará a la capital del país en condición de préstamo por un año y será anunciado de manera oficial en las primeras horas del 2026, así lo confirmó el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports.

Lea también A River Plate se le complica fichaje de futbolista colombiano; la oferta no convenció

Los números de Julián Angulo con Llaneros

El atacante nariñense fue considerado por muchos como una de las revelaciones de la pasada Liga BetPlay, pues a su corta edad y en un equipo modesto como Llaneros logró aportar a la zona ofensiva del equipo.

Y es que Angulo logró reportarse con 3 goles y 5 asistencias en 18 partidos disputados con Llaneros en la pasada Liga BetPlay, jugador que ante el interés de Millonarios decidió declinar su continuidad en el equipo de la ‘Media Colombia’, que quería tenerlo por más tiempo en sus filas.