Barcelona 'echa' a Ter Stegen: filtraron su nuevo equipo en Europa

Barcelona vive un gran momento en la Liga de España. El conjunto catalán al mando de de Hansi Flick ha logrado consolidar su buen momento y tras ganar la Supercopa de España ante Real Madrid, parece encaminado a firmar una gran temporada.

Lea también Barcelona se encamina al título de la Copa del Rey tras clasificar a cuartos

El conjunto catalán parecía haber encontrado una dosis de armonía en su interna para mejorar los resultados de las temporadas anteriores. Sin embargo, una situación incomoda surgió desde el verano anterior entorno a la figura de Marc André Ter Stegen.

Desde la ciudad condal se ha confirmado que el portero teutón no ha recibido muy bien la llegada de Joan García como nuevo referente del pórtico culé. La competencia en medio de su reciente lesión avivó los rumores de su salida.

Tras el arribo del portero proveniente del español y la competencia con la presencia de Wojciech Szczesny, quien acabó siendo el titular en el curso anterior, Ter Stegen tomó la decisión de buscar una salida. Según han confirmado las versiones de la prensa barcelonista, el destino del alemán será Girona.

El portero no quiere cambiar el estilo de vida de su familia y tras verse relegado en el cuadro azulgrana, pero estar adapatado al entorno de la región, su idea pasa por quedarse viviendo en Barcelona, una situación que podría permitirse si ficha por Girona.



