Barcelona se encamina al título de la Copa del Rey tras clasificar a cuartos

En una noche vibrante en el histórico estadio de El Sardinero, el Racing de Santander y el FC Barcelona ofrecieron un duelo intenso y lleno de matices en los octavos de final de la Copa del Rey, en el que los catalanes lograron imponerse por 0-2 para sellar su clasificación a los cuartos de final.

El equipo comandado por Hansi Flick sufrió y, aunque auspició en condición de visitante y con una nómina mixta, sigue soñando con el título tras instaurarse en los cuartos de final con anotaciones de Ferrán Torres y Lamine Yamal.

Así fue la clasificación de Barcelona en la Copa del Rey

La segunda mitad del compromiso fue la que trajo consigo la resolución del partido. FueFerran Torresquien rompió la igualdad al minuto 65, entrando al área con decisión tras una asistencia brillante y definiendo con categoría para batir al portero rival. Ese gol hizo justicia al dominio culé y obligó al Racing a abrirse más en busca de la igualdad.

Con el Racing volcado al ataque intentando empatar, Barcelona aprovechó los espacios y sentenció el duelo con un tanto de Lamine Yamal poco después, demostrando la calidad vertical del joven talento y la eficacia ofensiva del equipo de Hansi Flick.

Aunque el marcador terminó con un claro 0-2, la crónica del encuentro fue más que un simple resultado. Racing de Santander mostró orgullo, intensidad y una organización que sorprendió a muchos, mientras Barcelona, con su jerarquía y plantilla, supo cuándo golpear y cerrar el compromiso.













Próximo partido de Barcelona

Barcelona regresará a la acción en LaLiga en el marco de la fecha 20 cuando se mida ante Real Sociedad el domingo 18 de junio en el Estadio de Anoeta.



