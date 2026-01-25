Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO HOY domingo 25 de enero - LaLiga

Inicia una nueva jornada de LaLiga, justamente la fecha 21, en la que dos de los protagonistas serán Barcelona vs Real Oviedo, los cuales se encargarán de pisar el Estadio Spotify Camp Nou en busca de otros tres puntos para ascender en la tabla de posiciones.

El equipo que comanda el estratega alemán, Hansi Flick, llega con un buen presente deportivo tras haber sumado otra victoria importante en condición de visitante ante Slavia Praga en la Champions League por un marcador de 2-4.

Sin embargo, en su último partido de LaLiga, cayó también como visitante frente a Real Sociedad, arruinando un sólido invicto de encuentros sin conocer la derrota, pero manteniendo todavía la cima de la tabla de posiciones.

Mientras que Real Oviedo sigue luchando por no descender, aunque la labor se complica más de lo normal tras estar en la última casilla con tan solo 20 unidades y completar más de 10 jornadas sin conocer la victoria.

Barcelona vs Real Oviedo: cómo VER EN VIVO HOY LaLiga 25 de enero

El partido Barcelona vs Real Oviedo por la fecha 21 de LaLiga se disputará este domingo 25 de enero a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en DSports, DAZN, Sky Sports y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 10:15

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:15

Bolivia y Venezuela: 11:15

Estados Unidos: 11:15

