El fútbol europeo le sigue apostando al talento de los colombianos durante el mercado de fichajes para la temporada 2026, dándole justamente una oportunidad de lujo al delantero de la 'tricolor', Yáser Asprilla, para que siga sumando minutos en el nivel más alto del fútbol profesional con Galatasary.

El equipo de Turquía le abrió las puertas al talento del joven colombiano, Yáser Asprilla, quien llega desde la máxima categoría del fútbol de España jugando con Girona y llega causando escándalo en los hinchas de Galatasaray, quienes fueron a recibirlo de manera muy eufórica al aeropuerto.

Así recibieron los hinchas de Galatasaray a Yáser Asprilla

Tras varias versiones de una posible salida del Girona por disgustos del City Group con el club por la poca participación del colombiano, finalmente se confirmó que el futuro de Yáser estaría en suelo turco jugando para uno de los más grandes del país, Galatasary.

El delantero de la Selección Colombia ya se encuentra en Estambul ultimando detalles y en la jornada del 25 de enero llevará a cabo sus respectivos exámenes médicos para ponerse a las órdenes del entrenador, el cual contaría con él por un lapso de seis meses tras acordar la condición de préstamo con una opción de compra obligatoria por objetivos cumplidos de €23M.

Las expectativas que deja el colombiano en Turquía son bastante altas por su buen rendimiento portando la camiseta de la 'tricolor' y la de Girona, hecho que quedó demostrado cuando los hinchas del club llegaron hasta el aeropuerto para recibirlo con arengas y darle a entender que se convertirá en una pieza importante para el equipo.

En otras noticias: Luis Suárez debería ser el 9 de la Selección Colombia

¿Cómo le fue a Yáser Asprilla jugando con Girona?

El delantero formado en Envigado, tras su exitoso paso por Inglaterra jugando con Watford, arribó en la temporada 2024/25 a asumir un nuevo reto en LaLiga con la camiseta de Girona, equipo en el que ya ha tenido la oportunidad de jugar 50 partidos, incluyendo Champions League, más de 2.400 minutos dentro del terreno de juego en donde ya ha tenido la oportunidad de marcar gol en cuatro oportunidades y reportarse con dos asistencias.