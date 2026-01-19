Luis Díaz, la mejor decisión para el Bayern Múnich: alegría en los directivos

Luis Díaz no para de brillar en el Bayern Múnich. Su llegada al cuadro alemán marcó un antes y después en su carrera, pues está cerca de cerrar una de sus mejores temporadas como profesional. Llegó y de entrada, se ganó un lugar en el elenco titular de Vincent Kompany.
Ya pasó la mitad de la temporada y Bayern Múnich, al comando de Luis Díaz, han consolidado un ataque de ensueño, con Michael Olise y Harry Kane, como ese tridente ofensivo.
Al inicio, hubo muchas dudas respecto a si fue el mejor movimiento o no, pues en Liverpool, Luis Díaz aparecía como una ficha determinante. Sin embargo, en Anfield optaron por recurrir a un basto mercado de fichajes, trayendo varios jugadores, antes que renovar a uno de los pilares en la conquista de la Premier League.
Sin embargo, no fue el único jugador que sondearon, pues eran varios en carpeta y finalmente, se decantaron por el colombiano.
Bayern Múnich, felices ante la decisión de fichar a Luis Díaz
En entrevista con el diario Bild, de Alemania, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, se refirió a las chances que tuvieron en el mercado de transferencias. Luis Díaz no era el único, de hecho, hay un actual jugador del Liverpool en el que se fijaron: es el caso de Florian Wirtz.
Esto dijo al respecto, si estaban felices o no de decidirse por el colombiano “Sinceramente, no es cierto, porque también nos habría alegrado mucho que Florian Wirtz hubiera decidido fichar por el Bayern. No lo hizo y prefirió la Premier League”.
Además, complementó con el caso de Luis Diaz “Pero estamos muy, muy contentos de haber tomado otra muy buena decisión al fichar a Lucho”.
Los números de Luis Díaz con el Bayern Múnich
Luis Díaz ha disputado, en total, 25 partidos con el Bayern Múnich, aportando 14 goles y 11 asistencias.
¿Cuál es el próximo partido del Bayern Múnich?
Bayern Múnich jugará este miércoles 21 de enero ante el Union Saint-Gilloise, por una nueva jornada de la UEFA Champions League.