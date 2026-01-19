Luis Díaz, la mejor decisión para el Bayern Múnich: alegría en los directivos

Luis Díaz no para de brillar en el Bayern Múnich. Su llegada al cuadro alemán marcó un antes y después en su carrera, pues está cerca de cerrar una de sus mejores temporadas como profesional. Llegó y de entrada, se ganó un lugar en el elenco titular de Vincent Kompany.

Ya pasó la mitad de la temporada y Bayern Múnich, al comando de Luis Díaz, han consolidado un ataque de ensueño, con Michael Olise y Harry Kane, como ese tridente ofensivo.

Al inicio, hubo muchas dudas respecto a si fue el mejor movimiento o no, pues en Liverpool, Luis Díaz aparecía como una ficha determinante. Sin embargo, en Anfield optaron por recurrir a un basto mercado de fichajes, trayendo varios jugadores, antes que renovar a uno de los pilares en la conquista de la Premier League.

Lea también Luis Díaz pierde socio por lesión en el Bayern Múnich

Sin embargo, no fue el único jugador que sondearon, pues eran varios en carpeta y finalmente, se decantaron por el colombiano.

Bayern Múnich, felices ante la decisión de fichar a Luis Díaz

En entrevista con el diario Bild, de Alemania, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, se refirió a las chances que tuvieron en el mercado de transferencias. Luis Díaz no era el único, de hecho, hay un actual jugador del Liverpool en el que se fijaron: es el caso de Florian Wirtz.

Esto dijo al respecto, si estaban felices o no de decidirse por el colombiano “Sinceramente, no es cierto, porque también nos habría alegrado mucho que Florian Wirtz hubiera decidido fichar por el Bayern. No lo hizo y prefirió la Premier League”.

Lea también Luis Díaz pierde socio por lesión en el Bayern Múnich

Además, complementó con el caso de Luis Diaz “Pero estamos muy, muy contentos de haber tomado otra muy buena decisión al fichar a Lucho”.

Los números de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luis Díaz ha disputado, en total, 25 partidos con el Bayern Múnich, aportando 14 goles y 11 asistencias.

¿Cuál es el próximo partido del Bayern Múnich?

Bayern Múnich jugará este miércoles 21 de enero ante el Union Saint-Gilloise, por una nueva jornada de la UEFA Champions League.