Luis Díaz pierde socio por lesión en el Bayern Múnich

Bayern Múnich sigue siendo uno de los equipos sensación alrededor del mundo por la sobresaliente manera en la que cerraron la temporada 2025 y también por el invicto que mantienen sin perder, hasta el día de hoy, en la Bundesliga.

Este hecho se ha alcanzado gracias a la solidez de Manuel Neuer, los goles de Luis Díaz y Harry Kane, pero también por el buen desempeño que hay en la banda por parte de Konrad Laimer. Sin embargo, las noticias son desalentadoras con el austriaco de 28 años tras la lesión que sufrió en el duelo más reciente de Bundesliga.

Luis Díaz no podría contar con Laimer en el Bayern Múnich por un par de semanas

En el marco de la fecha 17 de la Bundesliga, Colonia recibió a Bayern Múnich en el RheinEnergieStadion, pero a pesar de haber auspiciado como local y comenzar arriba en el marcador, el partido lo terminó dando vuelta el equipo comandado por Kompany.

Aún así, la alegría de los 'bávaros' no fue del todo absoluta a pesar de que el colombiano, Luis Díaz, se volvió a reportar con una anotación, ya que el lateral derecho, Konrad Laimer, salió con problemas físicos.

Tras una serie de estudios y exámenes médicos, se dictaminó que el jugador de 28 años habría sufrido una rotura fibrilar en el gemelo izquierdo durante el partido de Bundesliga, lo que lo podría dejar afuera de los terrenos de juego entre dos y seis semanas dependiendo la evolución y las sesiones de recuperación que se lleven a cabo.









Próximo partido de Luis Díaz en el Bayern Múnich

El siguiente reto del colombiano con la camiseta del Bayern Múnich será en la jornada 18 también auspiciando en condición de visitante contra Leipzig. Este duelo se llevará a cabo el sábado 17 de enero en el Red Bull Arena.