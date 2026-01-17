Bayern Múnich es una aplanadora; le ganó 5-1 al Leipzig con Luis Díaz titular

Harry Kane anotó su gol número 21 de la temporada de la Bundesliga en la remontada del Bayern de Múnich para ganar 5-1 al RB Leipzig, duelo disputado este sábado 17 de enero que tuvo la titularidad de Luis Díaz, quien se acercó al gol en varias ocasiones, pero no pudo celebrar anotaciones.

La victoria restablece la ventaja de 11 puntos del Bayern en la cima de la clasificación sobre el segundo clasificado, el Borussia Dortmund, siguiendo con su campaña invicta en este torneo con 16 triunfos, dos empates y cero derrotas.

El Bayern, invicto, solo ha perdido cuatro puntos camino de igualar su récord de 50 tras 18 partidos. El total de 71 goles del Bayern también es un récord a estas alturas de la temporada de la Bundesliga.

Así fue la goleada del Bayern en la Bundesliga

El Leipzig se adelantó en la primera parte gracias a Rómulo, pero el Bayern aceleró tras el descanso con goles de Serge Gnabry, Kane, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic y Michael Olise.

El Leipzig se mostró fuerte al principio y se abrió paso a los 20 minutos cuando Rómulo superó a Tah del Bayern para rematar un pase de Antonio Nusa a corta distancia.

Los locales fueron derrotados de la forma más sencilla justo después del descanso. Dayot Upamecano robó la portería de Christoph Baumgartner y asistió a Gnabry, quien envió el balón al ángulo inferior.

Errores del Leipzig y una gran eficacia del Bayern

El Bayern se adelantó en el minuto 67, una vez más gracias a un error del Leipzig, pues luego de un centro de Olise que no parecía peligroso hasta que Ridle Baku perdió el equilibrio, le dio a Kane, desmarcado, tiempo y espacio para rematar a puerta.

Con la resistencia del Leipzig rota, Tah, Pavlovic y Olise marcaron en los últimos 10 minutos, mientras que Jamal Musiala regresó al final del partido tras seis meses de baja por lesión.