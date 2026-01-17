Real Madrid ganó, pero la afición explotó: Vinicius, Bellingham y Valverde, los señalados

Real Madrid regresó al triunfo este sábado 17 de enero al derrotar con marcador de 2-0 a Levante, después de caer ante Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey y con Barcelona en la final de la Supercopa de España.

El conjunto merengue llegó a 48 puntos, que le permiten seguir en la segunda posición de la Liga de España, gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé y Raúl Asencio.

A pesar de la victoria, la afición de Real Madrid se hizo sentir en el estadio Santiago Bernabéu con fuertes críticas hacia el grupo de jugadores.

Desde el calentamiento previo, los hinchas merengues silbaron, insultaron y cuestionaron a los deportistas por las derrotas ante Albacete y Barcelona.









El brasileño Vinicius Jr, el británico Jude Bellingham, el uruguayo Federico Valverde, el francés Camavinga y el español Dean Huijsen fueron los principales señalados y hacia quienes se dirigieron las mas fuertes críticas.

Por otro lado, la afición madridista reconoció al joven delantero Gonzalo García, al zaguero Raúl Asencio, al guardameta Thibaut Courtois y al atacante Kylian Mbappé.

Finalmente, el director técnico Álvaro Arbeloa pasó desapercibido.

Tras la dura jornada de este sábado, Real Madrid volverá a la acción el martes 20 de enero recibiendo en el estadio Santiago Bernabéu a Mónaco en la fecha 7 de la UEFA Champions League.

Posteriormente, el sábado 24 de enero visitará a Villarreal en la jornada 21 de la Liga de España.