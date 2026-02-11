Bayern Múnich vs RB Leipzig EN VIVO HOY miércoles 11 de febrero - Copa de Alemania

El Bayern Múnich recibirá este miércoles 11 de febrero al RB Leipzig en el Allianz Arena, en compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Alemania, en la que será la última llave para definir semifinalista.

Para este duelo decisivo, el colombiano Luis Díaz será titular en el cuadro bávaro, consolidándose como una de las piezas ofensivas clave en el esquema del Bayern para buscar el paso a la siguiente ronda.

El equipo de Múnich llegó a esta instancia tras superar en octavos de final al Unión Berlín por 3-2, en un partido exigente que confirmó su capacidad para resolver compromisos cerrados en fases definitivas.

Por su parte, Leipzig se instaló en cuartos luego de vencer 3-1 al Magdeburg, y ahora buscará dar el golpe como visitante en una llave que definirá al último semifinalista, instancia en la que ya esperan Bayer Leverkusen, Stuttgart y Friburgo.

Bayern Múnich vs RB Leipzig: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 11 de febrero

El partido Bayern Múnich vs RB Leipzig, por los cuartos de final de la Copa de Alemania 2026 se disputará este miércoles 11 de febrero a partir de las 14:45 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:45

España: 21:45

Bolivia y Venezuela: 15:45

Estados Unidos: 15:45 (D.C. y Florida) - 14:45 (Chicago) - 11:45 (Los Ángeles)

México: 13:45