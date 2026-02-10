Selección Colombia: CAV dio sus tres centrodelanteros para el Mundial 2026

El debate sobre la conformación de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026 volvió a encenderse tras las declaraciones de Carlos Antonio Vélez, quien expuso con claridad su postura sobre los delanteros que, a su juicio, deben integrar la lista para la cita orbital.

En su espacio de ‘Palabras Mayores’, emitido el 21 de enero de 2026 por RCN y Win Sports, el analista fue enfático al señalar que Colombia debe llevar tres delanteros de área al Mundial, descartando experimentos y priorizando a quienes atraviesan un mejor momento competitivo.

Inicialmente, Vélez dejó claro que hay dos futbolistas que, por nivel y rendimiento actual, deben ser titulares indiscutidos en el frente de ataque. Uno como extremo y otro como centrodelantero, sin lugar a discusión dentro del once inicial.

Los dos fijos en la titular de la Selección Colombia

“Luis Suárez y Luis Díaz deben ser titulares… los otros nueve puestos que se los repartan como quieran”, afirmó CAV, marcando una postura firme sobre la columna vertebral ofensiva del equipo nacional.

Según CAV, Jhon Durán y Jhon Córdoba deben ir al Mundial

Al entrar en detalle sobre los ‘9’ de área, el comentarista sostuvo que hay un nombre que no admite debate dentro de su lista: Jhon Jader Durán, a quien considera una pieza fija por su potencia, edad y proyección internacional.

“A Durán no lo bajo”, sentenció Vélez, quien además agregó que el tercer delantero de área que debería estar en la nómina mundialista es Jhon Córdoba, actual referente ofensivo del Krasnodar.

Con esta visión, Carlos Antonio dejó en claro que, para él, no hay espacio en la Selección Colombia para otros atacantes habituales en los llamados recientes, como Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández o Rafael Santos Borré, al menos en la disputa por el puesto de ‘9’.

Asimismo, el analista descartó cualquier posibilidad de incluir delanteros del fútbol colombiano en esa posición específica, argumentando que el nivel y la exigencia internacional deben ser el principal criterio para un Mundial.

Vale recordar que Luis Javier Suárez atraviesa un gran presente y es figura en el Sporting de Lisboa, Jhon Jader Durán acaba de llegar al Zenit de Rusia, y Jhon Córdoba se mantiene como uno de los hombres clave del Krasnodar, contexto que respalda, desde la óptica de Vélez, su propuesta ofensiva para Colombia en 2026.