Bélgica hizo la épica, remontó y clasificó: resumen y goles

Se vivió uno de los partidos más emocionantes de la Copa Mundial y en donde los protagonistas fueron las selecciones de Bélgica y la de Senegal, quienes hicieron una lluvia de goles en el Estadio de Seattle y que dejó como clasificada a la escuadra europea.

El equipo comandado por Rudi García sufrió, pero luchó hasta el último instante y terminó consiguiendo una agónica clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 3-2 a Senegal después de la prórroga en un emocionante compromiso de dieciseisavos de final, donde tuvo que remontar una desventaja de dos goles para mantenerse con vida en el torneo.

Sufrida clasificación de Bélgica en el Mundial

Senegal golpeó primero en el marcador sobre el minuto 24 con anotación de Habib Diarra, quien aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador y poner en ventaja a los "Leones de Teranga", que dominaron buena parte del primer tiempo gracias a su intensidad y orden táctico.

La situación se complicó aún más para Bélgica apenas iniciado el segundo tiempo, ya que en el minuto 51 apareció Ismaila Sarr para culminar un rápido contragolpe y establecer el 2-0 con un potente remate de pierna derecha. Con dos goles de ventaja, Senegal parecía tener el partido bajo control y acariciaba el pase a los octavos de final.

Sin embargo, Bélgica nunca bajó los brazos y la recompensa llegó en el minuto 86, cuando Romelu Lukaku apareció dentro del área para marcar el descuento y devolver la esperanza a los europeos. Ese tanto cambió completamente la dinámica del compromiso y llevó a Bélgica a conseguir el empate con anotación de Tielemans en los minutos finales.

Cuando todo parecía encaminado hacia una definición desde el punto penal, apareció Youri Tielemans para convertirse en el héroe de la noche. En el minuto 120+5, el mediocampista transformó un penal en gol y decretó el 3-2 definitivo, desatando la celebración del conjunto europeo y dejando sin respuesta a una selección senegalesa que estuvo a solo unos minutos de consumar una de las grandes sorpresas del campeonato.

Próximo rival de Bélgica en el Mundial

Bélgica sufrió pero consiguió el objetivo de clasificar a los octavos de final, en donde espera el rival que saldrá de la llave entre Estados Unidos y Bosnia, el cual se jugará el miércoles 1 de julio.