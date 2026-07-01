De la Fuente, DT de España, dice que Colombia es candidata a ganar el Mundial

La Selección Colombia continúa despertando elogios en la Copa del Mundo 2026, y esta vez fue el técnico de España, Luis de la Fuente, quien destacó el presente del equipo nacional. El entrenador aseguró que la 'Tricolor' hace parte de las selecciones con opciones reales de quedarse con el título.

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En la rueda de prensa previa al duelo entre España y Austria por los dieciseisavos de final, el estratega español resaltó el nivel que ha mostrado Colombia durante el certamen y explicó por qué ahora la considera una de las candidatas al campeonato.

Lo que dijo Luis de la Fuente sobre Colombia

"Ha sido una de las dos selecciones que nos ha ganado. Si no la metí entre las candidatas hasta ahora, lo hago ahora", afirmó De la Fuente al ser consultado por el presente del combinado colombiano.

El seleccionador no escatimó en elogios hacia el plantel dirigido por el equipo técnico de la 'Tricolor'. "Tiene un nivel altísimo, futbolistas fantásticos, de un nivel físico y técnico muy alto. Solo hay que ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección", agregó.

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Colombia derrotó a España en 2024

Las declaraciones del entrenador español tienen como antecedente el amistoso disputado el 22 de marzo de 2024 en el estadio Olímpico de Londres, cuando Colombia se impuso 1-0 con gol de Daniel Muñoz. Ese resultado representó la última derrota de España.

Desde aquel compromiso, el conjunto ibérico acumula una racha de 34 partidos consecutivos sin perder en el tiempo reglamentario, registro que resalta aún más el valor del triunfo conseguido por la selección colombiana hace más de dos años.

Colombia llega a esta instancia del Mundial después de finalizar como líder de su grupo, por delante de Portugal, tras una sólida fase inicial que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final como una de las selecciones más destacadas del campeonato.

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Ahora, la tricolor tendrá un nuevo reto este viernes 3 de julio, cuando enfrente a Ghana en Kansas City por un lugar en los octavos de final. El compromiso está programado para las 8:30 p. m. (hora de Colombia). El juego será transmitido por la señal principal de Canal RCN, además de la app y su canal de YouTube.

Mientras Colombia se prepara para afrontar esa llave de eliminación directa, las palabras de Luis de la Fuente se suman a los reconocimientos que ha recibido el combinado nacional durante el Mundial 2026, en el que ya empieza a ser señalado como uno de los equipos con argumentos para pelear por el título.