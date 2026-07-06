La selección de México se mide con su similar de Inglaterra por los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que, además de jugarse en el país azteca, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El primer tiempo estuvo entretenido de inicio a fin. El combinado europeo, en el papel favorito para llevarse el triunfo y avanzar de ronda, marcó dos goles en tan solo dos minutos. Fue una locura lo sucedido.

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Los goles de Jude

Al minuto 36 y al 38, el mediocampista Jude Bellingham, que milita en el poderoso Real Madrid de España, anotó un doblete. El primero fue de cabeza y el otro llegó tras un remate de pierna derecha.

La alegría en Inglaterra recibió un golpe casi instantáneo. Al minuto 42, el colombiano Julián Quiñones apareció, tras una pelota parada, para convertir el descuento. El primer tiempo acabó 2 a 1.

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Un cotejo emocionante

“La selección de México y la selección de Inglaterra se verán las caras en el cuarto encuentro de la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo norteamericano llega tras cuatro victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra y, por primera vez desde 1986, logró superar una eliminatoria mundialista. Su rival europeo llega a octavos de final luego de tres victorias y un empate, ocho goles a favor y tres en contra”, reseñó la FIFA en la previa del choque.



El ganador de esta llave, cabe mencionar, se tendrá que ver las caras con la selección de Noruega, que más temprano dio el golpe sobre la mesa y eliminó a la Brasil del italiano Carlo Ancelotti.

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El ganador se enfrentará con Noruega

“Esto es lo que acostumbra a pasar: si tengo una o dos ocasiones, normalmente acaban en gol. No sé exactamente cómo lo hago, pero es así. La clave es mantener la concentración. Me digo a mí mismo que la oportunidad llegará y cuando llega, normalmente ya sé enseguida si marcaré o no”, dijo Erling Haaland tras ese partido. El artillero marcó los dos tantos de su equipo.



“Espero que cuando todos los jóvenes que vean esta entrevista sean un poco mayores, consideren que jugar con Noruega es el motivo de orgullo más grande que pueden tener en la vida. Es una cosa absolutamente increíble”, añadió.