El primer tiempo del México vs. Inglaterra, por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, estuvo entretenido de inicio a fin. Tres goles se marcaron en la etapa inicial.



La selección de Inglaterra empezó ganando el cotejo con dos goles, en dos minutos, del mediocampista Jude Victor William Bellingham. Los tantos, como era de esperarse, fueron un baldazo de agua fría para los aztecas.

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El gol de Julián

Sin embargo, el colombiano Julián Andrés Quiñones, al minuto 42 y de volea, estampó el descuento. El gol celebrado a rabiar por los jugadores, cuerpo técnico e hinchas del combinado mexicano. 2 a 1 terminó el primer tiempo.

“Los ingleses, por características históricas, son gente muy veloz. Tienen jugadores importantísimos dentro y fuera de Inglaterra, son poderosos físicamente y juegan bien al fútbol. Recuerdo desde Southgate un cambio en la forma de juego, y Tuchel lo ha continuado. Es un equipo que juega de dos maneras: antes eran veloces y directos, te agobiaban… hoy te hacen eso y, si ven que no camina, juegan de otra manera”, dijo Javier Aguirre, DT de México, previo al duelo.

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Tuchel habló en la previa

“En un estadio como este, el público puede crear una ventaja para el equipo local y darle un impulso real. Tenemos jugadores muy experimentados que juegan en algunos de los clubes más grandes del mundo y están acostumbrados a competir en partidos de alta intensidad”, dijo, por su lado, Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra.



El vencedor de esta llave, es de resaltar, tendrá que medir fuerzas con la sorprendente selección de Noruega. En el estadio de Nueva Jersey, los europeos eliminaron en octavos de final a Brasil.

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Noruega se metió en cuartos

“Noruega hizo historia este domingo en la Copa Mundial de la FIFA al eliminar a Brasil con una excelente actuación de Erling Haaland (1-2) para clasificarse por primera vez para los cuartos de final del torneo”, reseñó la FIFA tras el duelo.