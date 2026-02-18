Benfica, en defensa de Prestianni en el caso Vinicius: revelador video

El mundo del fútbol quedó en vilo, nuevamente, por un caso de presunto racismo. Durante el juego entre Real Madrid y Benfica, valido por la ronda de los playoffs previos a los octavos de final de la UEFA Champions League, se presentó una situación entre Vinicius Junior y Gianluca Prestiani.

Luego del tanto del Real Madrid, que representó la victoria ante Benfica, se dio el comentario del jugador argentino al brasileño. En ese instante, Vinicius Junior salió corriendo para mencionarle la situación al juez, quien activó el protocolo ante una situación de racismo.

Esto obligó a detener el partido, pues los desacuerdos llegaron hasta el banquillo de suplentes, donde Mourinho terminó expulsado. Las voces a favor y en contra de esta situación, no se hicieron esperar.

Desde el Real Madrid, uno de los que se manifestó ante esto fue Kylian Mbappé, afirmando que escuchó las palabras de Prestani hacia Vinicius Junior. Por otro lado, en Benfica ya se pronunciaron oficialmente, en defensa del jugador argentino.

Benfica sacó comunicado ante la situación entre Gianluca Prestani y Vinicius Junior

Benfica se pronunció, luego del comunicado de la UEFA, donde se anunció que se llevaría acabo la respectiva investigación. Estas fueron las palabras del cuadro portugués, defendiendo al jugador “El Benfica ve con un espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y sentido de claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA, tras el presunto caso de racismo ocurrido en el partido contra el Real Madrid. El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen en Eusébio como su mayor símbolo”.

Benfica respaldó a Gianluca Prestani

Luego del partido entre Benfica y Real Madrid, publicaron un trino donde manifestó su apoyo a Gianluca Prestani “Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”.