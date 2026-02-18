La FIFA tomó decisión por supuestos actos de racismo contra Vinícius en Benfica-Real Madrid

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció este miércoles 18 de febrero por los supuestos actos racistas en contra del delantero Vinícius Jr de Real Madrid en el compromiso contra Benfica por la ida de los playoffs en la UEFA Champions League.

Según se denunció, Gianluca Prestianni, extremo de Benfica, habría llamado "mono" a Vinícius durante el partido que se llevó a cabo en el Estadio da Luz de Lisboa.

El brasileño le reportó lo sucedido al árbitro central François Letexier, quien hizo la respectiva seña para activar el protocolo antirracismo.

Posteriormente, Kylian Mbappé y varios jugadores de Real Madrid denunciaron el hecho en sus declaraciones y pidieron sanciones al futbolista argentino.

Infantino exigió medidas

Este miércoles 18 de febrero Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció y en sus palabras se mostró sorprendido por el presunto acto de racismo y al mismo tiempo le pidió a las entidades encargadas tomar medidas y determinar las sanciones correspondientes.

“Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF. No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad: necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan cuentas a los responsables", dijo Infantino.

Por otro lado, el directivo recordó que la FIFA estableció un protocolo para evitar que se registren estos actos.

"En la FIFA, a través de la Acción Global Contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y a que se tomen las medidas adecuadas cuando ocurran incidentes. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo al usar el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación. La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre lo repetiré: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!", agregó.