Inicia la última jornada de Champions League, justamente la séptima fecha, en la que dos de los protagonistas serán Real Madrid y Benfica, los cuales se encargarán de pisar el Estadio da Luz en busca de otros tres puntos definitivos para ascender en la tabla de posiciones.

El equipo que comanda el estratega español, Álvaro Arbeloa, ha venido de menos a más desde que quedó eliminado de la Copa del Rey frente a Albacete. Recuperó el nivel y la confianza al haber superado con goleada a Mónaco, luego la siguiente víctima fue Levante, se recompuso con Villarreal y ahora espera sellar su exitoso camino en Champions contra Benfica.

Lea también Tabla de posiciones de la Champions League EN VIVO: equipos clasificados y eliminados

Mientras que por el lado de la escuadra portuguesa, la cual continúa sin Richard Ríos por lesión, está obligado a ganar si quiere alcanzar a sumar nueve puntos para quedarse con uno de los cupos a la fase clasificatoria.

Benfica vs Real Madrid: cómo VER EN VIVO HOY Champions League 28 de enero

El partido Benfica vs Real Madrid por la octava fecha de la Champions League se disputará este martes 20 de enero a partir de las 3:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 16:00



En otras noticias: Stefan Medina llegará a Nacional